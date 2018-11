Feuer in Grundschule am Lönsweg

Übung der Ortswehren Scharnhorst und Verden

+ 16 Menschen mussten die Ehrenamtlichen aus der Schule retten, so die Aufgabenstellung.

Verden - Während eines Elternabends brach in der Grundschule am Lönsweg ein Feuer aus. So lautete jedenfalls das Szenario zu einer realitätsnahen Einsatzübung für 75 Kräfte der Ortsfeuerwehren Scharnhorst und Verden sowie des Deutschen Roten Kreuzes. Dabei galten 16 Menschen als vermisst. Sie mussten aus dem verrauchten Gebäude gerettet und anschließend versorgt werden.