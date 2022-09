Protest vor dem Landkreis Verden gegen drohende Abschiebung von Yaya Bakayoko

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Von Bahnhof aus setzte sich der kleine Demonstrationszug Richtung Kreishaus in Bewegung. © Haubrock-Kriedel

Der Ivorer Yaya Bakayoku wollte bei der Ausländerbehörde des Landkreises Verden nur seinen Ausweis verlängern lassen. Dort wurde er stattdessen festgenommen. Der 28-Jährige sitzt jetzt in Hannover in Abschiebehaft. Binnen eines Monats soll er in sein Heimatland Elfenbeinküste zurückgeschickt werden. Der junge Mann lebt seit 2016 in Deutschland, hat einen Vollzeitjob und ist voll integriert. Seine Freundin erwartet in wenigen Monaten ein Kind.

Verden – Um gegen die Verhaftung von Yaya Bakayoku zu protestieren, aber auch, um der Ausländerbehörde zu zeigen, dass sie sich als Menschen zweiter Klasse fühlen, versammelten sich gestern zahlreiche Afrikanerinnen und Afrikaner am Bahnhof und gingen in einem friedlichen Demonstrationszug zum Landkreis. Dort gaben sie ihren Forderungen lautstark Ausdruck. Eine Reaktion seitens der Ausländerbehörde gab es nicht.

Wir stehen in der zweiten Reihe, egal, was wir machen. Dabei bezahlen wie unsere Steuern und Sozialabgaben genau wie die Deutschen.

„Wir sind nicht nur hier wegen der Verhaftung von Yaya Bakayoko, sondern auch, um der Ausländerbehörde zu zeigen, dass wir die Nase voll haben von unserer Lebenssituation“, sagt Mohamed Camara. Viele afrikanische Asylbewerber würden bereits seit sieben Jahren in Deutschland leben und hätten alles getan, um sich zu integrieren, besäßen aber immer noch keine Aufenthaltsgenehmigung und müssten ihren Ausweis monatlich verlängern lassen. „Dabei gibt es hier unter uns Menschen, die bereits ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und andere, die einen Job mit einem unbefristeten Vertrag und ein gutes Sprachniveau haben“, so Camara weiter. „Wir stehen in der zweiten Reihe, egal, was wir machen. Dabei bezahlen wie unsere Steuern und Sozialabgaben genau wie die Deutschen“, sagt auch Mamadi Konate.

Der Unmut der Demonstranten wird auch auf dem mitgebrachten Plakaten sichtbar. „Wir sind Menschen, keine Tiere“, „Nein zur Abschiebung“, „Bleiberecht ist Menschenrecht“, „Stoppt die Kriminalisierung von Migranten“, ist dort unter anderem zu lesen.

Unter den Demonstranten, die sich vor dem Landkreis versammelt haben, ist auch die schwangere Freundin von Yaya Bakayoku. Sie weint. Sie weiß nicht, ob und wann ihr ungeborenes Kind seinen Vater sehen wird.

Zu den Gründen, warum Yaya Bakayoku verhaftet wurde, wollte sich die Ausländerbehörde gestern telefonisch nicht äußern. Rolf Brandt aus Thedinghausen, der sich seit 2015 um Geflüchtete kümmert, vermutet aber, dass es sich um ein Verständnisproblem handelt.

Der Abschiebung könnte ein Verständnisproblem zugrundeliegen

Da die Flüchtlinge von der Elfenbeinküste als Wirtschaftsflüchtlinge eingestuft werden, erhalten sie für die Dauer des Asylverfahrens eine Aufenthaltsgestattung. Wird der Asylantrag abgelehnt, können sie dagegen klagen und werden bis zum Ende des Verfahrens geduldet. Wird auch die Klage abschlägig beschieden, gibt es noch die Möglichkeit, einen Antrag bei der Härtefallkommisssion zu stellen.

Brandt vermutet, dass Yaya Bakayoko diesen Härtefallantrag nicht gestellt hat, weil er gar nicht verstanden hat, worum es geht, da die amtlichen Schreiben oft sehr kompliziert geschrieben seien. „Niemand hat sich sich richtig darum gekümmert und sich die Zeit genommen, mit ihm zu reden“, bedauert er.

Besorgt stellt Brandt zudem fest, dass viele Geflüchtete aus Angst vor einer Verhaftung jetzt nicht zur Behörde gehen, um ihre Ausweise verlängern zu lassen, und damit ihren Job aufs Spiel setzen.

Brandt hofft, dass die drohende Abschiebung von Yaya Bakayoko noch verhindert werden kann und dass sich in der Praxis etwas ändert. „Wir brauchen Transparenz, Ehrlichkeit und Beratung, aber keine Gewalt“, betont er.