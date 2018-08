Verden - Von Erika Wennhold. Schon mit 17 Jahren verheiratet zu sein, das war vor 50 Jahren in Griechenland nichts Besonderes. „Ich wollte mein eigenes Leben haben“, erinnert sich Evagelia Papathanassiou, die mit ihrem Christos die richtige Wahl getroffen hat und bis heute glücklich verheiratet ist.

Er war mit seinen 24 Jahren zwar schon ein bisschen älter als sie, aber für heutige Verhältnisse immer noch ein junger Ehemann. Gestern wurde mit der großen Familie die goldene Hochzeit in Verden nachgefeiert.

Denn, natürlich ist das Ehepaar am 15. August in den Ort zurückgekehrt, wo es sich vor 50 Jahren das Ja-Wort gegeben hat – in Mavreli, einem Dorf mitten im griechischen Landesinnern. Dort lebt noch viel Verwandtschaft, und auch die Kinder sind mit ihren Familien nach Griechenland gekommen, um mit den Eltern zu feiern. „Das war ein Fest ...!“ Evagelia, mit ihrem Mann zurück in Verden, gerät beim Gedanken daran ins Schwärmen.

Aber, sie ist auch immer froh, wieder in ihrer neuen Heimat zu sein. Schließlich lebt sie seit 33 Jahren in Verden, länger als je in Griechenland. Hier hat sie ihre drei Kinder bekommen, Tag für Tag mit ihrem Christos das Restaurant aufgeschlossen, unzählige Gäste bedient und viele Freunde gewonnen.

Schnell nach Deutschland gezogen

Nur zwei Jahre blieben die beiden in Griechenland, dann zog es sie nach Deutschland. Zunächst hatten beide eine Arbeitsstelle in Würzburg, später in Dortmund und dann in Bremen bei einem Onkel, der ein griechisches Restaurant betrieb. Bei ihm lernte Christos das Kochen, während Evagelia von ihrer Ausbildung im Hotelfach profitierte und schnell wichtige Aufgaben im Service übernahm.

Als sich anbot, ein griechisches Restaurant in Verden, in der Lindhooper Straße, zu übernehmen, überlegten die beiden nicht lange und wagten den Sprung in die Selbstständigkeit.

Zwei Mädchen und ein Junge wurden in Verden geboren, alle gingen hier zur Schule, besuchten aber am Nachmittag eine griechische Schule in Bremen, um die Sprache zu lernen und viel über die Kultur ihres Vater- und Mutterlandes zu erfahren.

Restaurant an den Sohn übergeben

Inzwischen haben auch die fünf Enkelkinder diesen Schulweg beschritten, und jeder in der Familie spricht perfekt griechisch, bis auf den türkischstämmigen Schwiegersohn und die deutsche Schwiegertochter in spe. Das jüngste Familienmitglied, die elf Monate alte Meryem, kennt erst ein paar Vokabeln, soll aber eines Tages griechisch, türkisch und deutsch sprechen können. Untereinander sprechen die jungen Leute deutsch, mit den Eltern griechisch.

Das Restaurant Akropolis – Evagelias Moussaka ist in der Stadt berühmt – hat das Ehepaar inzwischen an den Sohn abgegeben. Natürlich helfen beide noch mit, aber sie wollen sich ihre Auszeiten nehmen. Vor allem für Reisen nach Griechenland.