Die Ferne ist wieder geöffnet für Verdener Urlauber

Von: Florian Adolph

Reisen im Angebot: Birgit Lange und Nadine Gätjen vom Tui Center. © Florian Adolph

Die Reiseveranstalter Tui und Dr. Tigges Reisebüro geben einen Einblick in das Urlaubsverhalten der Verdener und wie die Feriensaison für sie bisher gelaufen ist.

Verden – Sommerferien 2022. Die Coronaregeln sind gelockert, nicht nur in Deutschland. Viele Länder sind für Touristen wieder geöffnet und die Verdener haben nach Jahren der Pandemie Lust auf Urlaub, und das nicht zu knapp. Der Ansturm auf die Reisebüros in Verden war entsprechend groß.

Insofern vermögen die Mitarbeiter des Tui Centers und von Dr. Tigges Reisebüro in der Großen Straße einiges darüber zu berichten, wohin die Verdener reisen und ob Corona und die Probleme an den Flughäfen sie bremsen können. Die Reiseanbieter berichten auch, wie die Feriensaison bisher für sie gelaufen ist.

Birgit Lange und Nadine Gätjen vom Tui Center Verden hatten eine große Nachfrage in den zurückliegenden Monaten. Der Sommer sei gut gelaufen, berichten sie. Mai, Juni, Juli gab es Kunden im Überfluss. Vor allem Familien wollten wieder verreisen. Die Kunden seien dabei stark auf Sicherheit bedacht und buchten besonders Pauschalreisen.

„Mit Beginn der Ferien wurde der Auflauf im Reisebüro zwar weniger, aber das war schon immer so, auch vor Corona“, erklären die zwei Damen von Tui. Die meisten reisewilligen Verdener sind inzwischen am Urlaubsort angekommen oder haben zumindest gebucht.

Das Reisebüro Dr. Tigges hat über das Urlaubsverhalten der Verdener ähnliches zu berichten. Auch dort habe große Nachfrage geherrscht, die jetzt, da die Kunden in den Sommerferien seien, abklinge, berichtet Mitarbeiterin Franziska Beyschwang.

„Wer jetzt noch in das Tui Center kommt“, sagen die beiden Mitarbeiterinnen, „sucht meistens etwas Kurzfristiges. Einige Verdener wollen tatsächlich noch spontan, binnen einer Woche verreisen.“ Doch auch solche, die sich langfristig, für das Ende des Jahres oder für das nächste anmelden wollen, würden schon in das Reisebüro kommen.

Franziska Beyschwang von Dr. Tigges Reisebüro beobachtet da eher ein anderes Verhalten: Ihrem Bericht nach seien die Kunden vorsichtig geworden, und viele wollten sich eben nicht langfristig festlegen, sondern erst einmal abwarten, wie sich die Situation mit der Pandemie und auch politisch entwickelt. Die Sorge davor, dass ein lange im Voraus geplanter Urlaub wegen einer erneuten Verschärfung der Corona-Regeln oder auch wegen des Ukraine-Krieges ins Wasser fällt, halte viele davon ab, für Ende dieses oder schon für nächstes Jahr im Voraus zu buchen.

Die Urlaubsziele der Verdener sind in diesem Jahr allerdings fast gänzlich dieselben geblieben wie vor Corona. Da sind sich die Mitarbeiter beider Reisebüros einig. Beliebt sei weiterhin die Mittelmeerregion mit Ländern wie Spanien und seiner bei Deutschen so beliebten Insel Mallorca, aber auch Griechenland und die Türkei. Auch die deutschen Küsten an Nord- und Ostsee würden wieder gerne bereist, ebenso wie Ziele außerhalb Europas, wie zum Beispiel Ägypten.

Menschen schwimmen und sonnen sich am Strand von Arenal auf Mallorca. © dpa/MArgais

„Fernreisen sind nach langer Zeit ebenfalls wieder ein großes Thema“, sagt das Team von Tui. Während der zurückliegenden Jahre seien ja viele Länder coronabedingt überhaupt nicht bereisbar gewesen. Aber nun, da in den meisten von ihnen die Regeln gelockert worden seien, ständen diese Orte Urlaubern offen und seien wieder zu buchen. Kataloge für Reisen an entfernte Orte seien auch schon angekommen. „Die Ferne ist wieder geöffnet“, wie es Birgit Lange von Tui ausdrückt.

„Wir verreisen auch selbst viel“, sagt Nadine Gätjen, ebenfalls von Tui. „Wir können daher aus eigener Erfahrung sagen, dass es vor Ort gut läuft.“ Die Veranstalter von Fernreisen seien inzwischen nämlich auf die Situation eingespielt und hätten Helfer vor Ort, die sich Problemen annähmen und die Kunden in Notfällen beraten könnten.

Viele dieser Kunden seien allerdings trotzdem noch verunsichert, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Chaos’, das momentan an Flughäfen herrsche. Grund hierfür sei vor allem Personalmangel, besonders bei den Sicherheitskräften. Das würde dazu führen, dass Kontrollen länger dauerten, was natürlich längere Wartezeiten bedeute. Daher empfehlen Birgit Lange und Nadine Gätjen, mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, um nicht in Stress zu kommen.

Vor ein paar Tagen mussten sich Urlauber dazu noch wegen Streiks Sorgen machen. Die Damen von Tui versichern aber, dass die Reisen, die sie anbieten, von den Streiks voraussichtlich nicht mehr betroffen sein werden. Auch erklären sie, von Rückkehrern gehört zu haben, dass die Situation bei ihnen gar nicht so chaotisch gewesen sei, wie es in den Medien präsentiert worden sei. Franziska Beyschwang von Dr. Tigges erklärt, dass Urlauber in Norddeutschland bei dem Chaos, das an den Flugplätzen herrsche, noch ganz gut wegkämen. Größere Flughäfen wie die in Frankfurt und Köln hätten damit schon mehr Probleme gehabt.

Im Tui Center ist man sich jedenfalls einig, dass die Kunden wieder mit gutem Gewissen in die Ferne reisen können. „Die Urlaubs-Situation nimmt wieder Normalität an, wie vor Corona“, sagt Nadine Gätjen. Sie und ihre Kollegin blicken mit Vorfreude auf die Wintersaison.

Anders als bei Tui, wo vor allem Zuversicht zu herrschen scheint, blicken die Mitarbeiter bei Dr. Tigges auch mit etwas Sorge in die Zukunft: „Wir arbeiten in einem Berufsfeld, das von vielen äußeren Einflüssen abhängig ist“, erklärt Mitarbeiterin Franziska Beyschwang. „Wir müssen sehen, wie es zur Wintersaison wird, ob es dann mit den Corona-Beschränkungen weitergeht, ob die Preise steigen und wie die politische Situation ist.“

„Große Lust zu reisen ist zwar da“, sagt sie weiterhin. „Allerdings fehlt jetzt öfters das Geld.“ Davon, dass alles teurer wird, seien auch Reisen nicht ausgenommen. Ob diese Preissteigerungen nun allerdings am Ukrainekrieg liegen, fühlt sich die Reisevermittlerin nicht qualifiziert zu bewerten.

Ebenso erinnert sie daran, dass im Mittelmeerraum zwar fast alle Corona-Bestimmungen gelockert wurden, der Virus aber trotzdem noch lange nicht aus dem Leben der Reisenden verschwunden sei. Bei den Airlines herrsche noch Maskenpflicht und das Reisebüro Dr. Tigges habe auch immer noch Mehrarbeit durch Corona. Vor allem die Aufklärungsarbeit habe zugenommen, so Franziska Beyschwang.

Trotz aller Bedenken ist aber auch sie mit dieser Saison zufrieden, selbst mit der schwächeren Ferienzeit: „Wir haben in den letzten zwei Wochen guten Umsatz gemacht“, sagt Franziska Beyschwang.