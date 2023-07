Ferienabenteuer: Pflanzen und Insekten in der Feldmark bei Eissel

Von: Ronald Klee

Eine Bienentränke entsteht mit Fundsachen aus der Natur. © Privat

Verden-Eissel – Das ist Einsatz für die Sache: Eine Ferienspaßaktion des Heimatvereins Eissel konnte einer übermächtigen Konkurrenz nicht trotzen, aber verdrießen ließen es sich Ortsbürgermeisterin, Pflanzen- und Kräuterexpertin Sabine Patzer-Janssen, Ortsratsmitglied und Landwirt Joachim Hustedt und Hobbyimker Heinrich Kersten nicht, dass die angemeldeten jungen Interessenten dann doch der Verlockung der Museumseisenbahn nachgaben. Aber nicht alle Kinder verschwanden in Richtung Kleinbahnbezirk und so fand die seit Wochen geplante und vorbereitete Entdeckertour von Dauelsen nach Eissel im sehr kleinen, aber feinen Kreis statt.

Schließlich waren es drei Kids, gut informierte Acht-jährige mit Wissbegierigkeit zu allen Fragen der Natur, die das Team quasi in eins-zu-eins-Betreuung auf die Tour durch die Feldmark begleiteten. Für jeden der jungen Teilnehmer hatten sie eine achtseitige Informationsmappe vorbereitet. Neben der Beobachtung von Insekten aller Art, beflogenen Pflanzen vom Schmetterlingsbaum bis zur Distel erfuhren die Kinder etwas über die Habitate und Unterkünften in Wildbienenhotels. Sie bestaunten den vielfältigen Bewuchs beim Besuch von Getreidefeldern rechts und links vom Wege und wunderten sich, dass in einem Weizenfeld großflächig Getreidehalme abgeknickt waren und leere Ähren am Boden lagen. Krähen würden erst die Halme knicken, um dann aus den Ähren die Körner zu picken, erklärte Joachim Hustedt.

Ungewohnt war auch der „Blick“ in einen freigeschnittenen Graben mit Entengrütze an der Oberfläche. Dabei ließ sich auch beobachten, dass Insekten sich in diesen feuchten Bereichen aufhalt, wer sie sind und was sie da machen.

Eine Informationstafel führte den kleinen Entdeckern die große Vielfalt der Wildbienen, Hummeln und auch Honigbienen vor Augen. Ein interaktives Puzzle vertiefte die Beobachtungen und neuen Erkenntnisse. Die Kinder mussten Insektenbilder den Namen zuordnen, bevor sie sich auf die nächste Etappe der Tour machten.

Eine aus gesammelten Wildkräutern angesetzte Limonade fand allerdings nicht bei allen Zuspruch. Aber jetzt wissen die jungen Teilnehmer auch, wie und mit welchen Zutaten sie das Rezept mundgerecht verändern können.

Als die Gruppe mitten in der Feldmark von einem Regenschauer überrascht wurde, fanden alle Schutz hinter einer dichten Schlehenhecke unter einem Regenschirm. ein zufällig vorbeifahrender Jäger stoppte und erzählte den Entdeckern gleich mal, welche Tiere an diesem Standort leben und was sonst noch besonders an ihm ist. Nach dieser Pause kehrte die Sonne zurück und es ging weiter vorbei an Feldern und bunt blühenden Pflanzen zur Streuobstwiese am Eisseler See. Die Äpfel- und Birnbäume trugen viele, jetzt allerdings noch grüne Früchte. Aber zum Thema „Insektenbestäubung“ konnten die jungen Entdecker an diesem Ort vieles entdecken. Im großen Insektenhotel nebenan konnten sie viele besetzte Röhren und Bohrungen beobachten. Das war der Beweis, dass es von Insekten angenommen wird. Zehn Meter weiter hatte ein Landwirt im Frühjahr einen Blühstreifen angelegt. Die Entdecker konnten viele Hummeln, Wildbienen, Bienen und Schmetterlinge beim Sammeln von Nektar und Blütenpollen beobachten.

Auf dem großen Lesesteinhaufen an der Hecke – zum Sonnenbaden von Käfern, Eidechsen und Insekten, entdeckten die kleinen Forscher eine Kartoffelpflanze. Sie entwickelten die Theorie als Erklärung, dass die Steine von einem Kartoffelacker der Region stammen.

Nach fast drei Stunden Entdeckertour erreichten die Kinder mit ihrem Begleitwagen die Station. Neben einem Bienenstand war ein Schaukasten aufgestellt, in dem die Kids ein kleines Bienenvolk mit einer Königin auf zwei Waben hinter Glas beobachten konnten. Das Erstaunen über das emsige Treiben war groß und die kleinen Forscher entdeckten schnell den eingetragenen Nektar und auch Blütenpollen in der Vorratswabe. Auch die Königin, gezeichnet mit einem roten Punkt für 2023, war schnell ermittelt. Mit der Hand an der Scheibe spürten die Kinder den Temperaturunterschiede in dem Bienenvolk im Vergleich zur Außenluft: im Kinderzimmer des Insektenstaats ist es wärmer, obwohl es doch keine Heizung im Bienenstock gibt. „Dafür sorgen die Bienen durch intensive Bewegungen und Flügelschlagen selbst“, erklärte Imker Heinrich Kersten.

Zum Abschluss bastelten alle zwei Bienentränken aus Utensilien aus dem Bollerwagen. Und damit jeder Entdecker zuhause auch so etwas bauen kann, erhielten alle drei Keramikteller und Konsorten in einem Jutebeutel zum Mitnehmen. Dazu gab es reichlich nach dem Schnuppern erkannte oder erklärte Kräuter und Gewürze aus dem Garten für die Aussaat zu Hause im Garten oder im Balkonkasten eine Saatguttüte und für den Besuch am Bienenschaukasten für jeden ein kleines Glas Honig.

Die beste Belohnung hatten aber die drei Anbieter der Ferienaktion: „Besonders nett war, dass die Kids sich am Ende bedankt haben mit den Worten ,es hat wirklich Spaß gemacht’“, berichten sie. Das gebe es nun mal nicht so oft. kle

Mit den Kindern machten sich Imker Heinrich Kersten und Landwirt Joachim Hustedt auf den Weg in die Feldmark. © Privat