Wirtschaftsförderkreis Domherrenhaus übergibt renovierten Kirchsaal an das Verdener Museum

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Freude über das gelungene Projekt ist bei allen groß. Von links Frank Voßhardt (Vorstand DHH), Museumsleiterin Frauke Müller, Gunda Hoppe, Uwe Körner, Wolfgang Reichelt (Vorstand Wirtschaftsförderkreis DHH) und Superintendent Fulko Steinhausen. © Haubrock -Kriedel

Das Domherrenhaus ist um eine Attraktion reicher. Rund zwei Jahre dauerte die Umgestaltung und Renovierung des Kirchsaals, dessen Blickfang nun ein erleuchtetes Fenster der St. Johanniskirche aus dem Jahr 1901 ist. Ermöglicht wurden die Arbeiten durch die Unterstützung des Wirtschaftsförderkreises Domherrenhaus. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der Kirchsaal am Montag offiziell dem Domherrenhaus übergeben.

Verden – „Das war der letzte Raum, der noch zu renovieren war“, sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsförderkreises, Wolfgang Reichelt. Die Grundidee sei schon zu Zeiten des damaligen Museumsleiters Dr. Björn Emigholz entstanden. Seine Nachfolgerin Frauke Müller habe die Idee nun verwirklicht und sich um die Neugestaltung des Raumes gekümmert. 20 000 Euro seien in dieses Projekt investiert worden, berichtete Schatzmeisterin Gunda Hoppe.

Ehrengast der Mitgliederversammlung war Superintendent Fulko Steinhausen. „Es ist mir eine persönliche Freude, dass dieses Projekt gelungen ist. Ich bin dem Wirtschaftsförderkreis Domherrenhaus sehr dankbar und wirklich beeindruckt“, sagte er. Nun habe die Kirchengeschichte Verdens im Domherrenhaus einen Raum, der der Bedeutung der Stadt würdig sei.

Frauke Müller berichtete vom Entstehungsprozess des neuen Kirchsaals. „Der Raum für Kirchengeschichte hatte viele Exponate, aber es wirkte alles ein wenig zusammengesucht“, sagte die Museumsleiterin. Die Idee war, die Exponate würdevoller und übersichtlicher zu zeigen.

Die erste Überraschung habe sich beim geplanten Verputzen der Wände gezeigt. Unter dem alten Lehm- und Strohputz kam eine wunderschöne Fachwerkwand mit Ziegeln im Klosterformat, wie sie auch im Dom verwendet wurden, ans Licht, die nun den besonderen Charakter des Raumes unterstreicht. „Ein echter Glücksfall“, so Müller. Da nun die vorhandene weiße Tür nicht mehr zum Raum passte, wurde sie durch eine schwere alte Holztür mit 200 Jahre alten Beschlägen ersetzt.

Auch das sich schon länger im Besitz des Museums befindende Kirchenfenster aus St. Johannis, das vorher gar nicht richtig zur Geltung kam, wurde so richtig in Szene gesetzt und dominiert jetzt mit seinen strahlenden Farben den Raum. Das Fenster wurde 1901 in der Glasmalereianstalt Ferdinand Müller aus Quedlinburg gefertigt. Es zeigt die Taufe Jesu durch Johannes.

„Die Firma von Ferdinand Müller war Anfang des 20. Jahrhunderts eine der bedeutendsten Glasmalereimanufakturen in Deutschland, die Fenster für evangelische Kirchen in aller Welt fertigte“, berichtete Müller.

Ebenfalls aus St. Johannis stammt das Ölgemälde „Das letzte Abendmahl“ von Jürgen Bargen aus dem Jahr 1621. Der Künstler war Hofmaler des Fürstbischofen Philipp Sigismund (1568-1623). Bargen hat auch das Tonnengewölbe des Chorraums in der St. Johanniskirche ausgestattet. „Das Ölgemälde im Domherrenhaus gehörte wahrscheinlich zu einem Altar, dessen andere Teile verloren gegangen sind“, berichtete Müller.

Eine Holzskulptur „König David mit der Harfe“ aus dem 18. Jahrhundert, die aus St. Jakobi in Wittlohe stammt, sowie zwei verschließbare Kassentruhen von 1807 und 1740 aus der Nikolaibruderschaft sind weitere sehenswerte Exponate.

An einer Wand hängt zudem eine Replik der mittelalterlichen Ebstorfer Weltkarte. Auf dieser Karte, deren Mittelpunkt Jerusalem ist, ist sogar Verden zu finden. „Das zeigt, welche große Bedeutung Verden zu damaliger Zeit hatte“, betonte Müller.

Zum Ende der Mitgliederversammlung stellte Vorstandsmitglied Uwe Körner das nächste Projekt „Wirtschaft in Verden gestern und heute“ vor. Geplant ist im Frühjahr 2024 eine Ausstellung an zwei unterschiedlichen Orten. Im Domherrenhaus sollen alte Industrieunternehmen aus Verden vorgestellt werden, und in einem Ladengeschäft in der Fußgängerzone können heutige Unternehmen aus den Bereichen Gewerbe, Handwerk und Handel, die bereits über 50 Jahre existieren, ausstellen.

Für die teilnehmenden Firmen entsteht so die Möglichkeit, ihr Unternehmen und ihre Arbeit zu präsentieren und so vielleicht auch den einen oder anderen neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Die Mitgliederversammlung stimmte positiv für dieses Projekt, sodass man die ersten Ideen im nächsten Jahr konkreter werden lassen kann.