Feldhasen in Verdener Wildtierpflege: Fast jeder Zweite kommt durch

Von: Wiebke Bruns

Unter den derzeit 15 Flaschenkindern in der Wildtierpflegestelle Verden befinden auch einige Eichhörnchen. © Bruns

Schon 17 Hasen und Eichhörnchen sind im laufenden Jahr bei Julia Linz und Ivonne Sommer gestrandet. Nicht jeder hätte in Wald und Flur aufgelesen werden müssen.

Verden/Landkreis – Der Hase ist das Tier des Wochenendes. Heiß begehrt und beliebt, ob in Schokolade oder Plüsch. Supersüß sind auch kleine Feldhasen, doch die bereiten Julia Linz von der Wildtierpflegestelle Verden und Ivonne Sommer von der Arche Oyten zwar auch Freude, aber insbesondere viel Arbeit und Sorgen. Denn viel zu oft werden die Tierbabys grundlos von Menschen eingesammelt, die ihnen eigentlich helfen wollen, damit aber unnötig in Gefahr bringen.

Jeder dritte Feldhase in der Wildtierpflegestelle Verden wurde unnötigerweise eingesammelt, so die traurige Zwischenbilanz in diesem Jahr. „Menschen gehen spazieren, sehen ein Hasenbaby, das alleine ist, und meinen es mitnehmen zu müssen“, weiß Julia Linz. Grund sei vielfach Unwissenheit. „Feldhasen haben keinen Bau. Sie kommen komplett entwickelt auf die Welt.“ Die Muttertiere verteilen sie über Feld oder Wiese in verschiedenen Mulden, lassen sie alleine zurück, kommen aber immer wieder zum Füttern vorbei.

Hilfe ist geboten, wenn Hunde, Katzen oder Krähen vielleicht auch nur kurz an den Häschen waren. Einmal gehackt oder im Maul gewesen, können nicht erkennbare Verletzungen entstanden sein, erklärt die Verdenerin. Auf einen ihrer Schützlinge sei ein Mensch getreten, der querfeldein gelaufen sei.

Seit dem 1. April besteht im Wald und der freien Landschaft wegen der Brut- und Setzzeit Leinenpflicht für Hunde, worauf auch die Kreisjägerschaft gerade wieder hingewiesen hat. Als Mensch auf Wegen zu bleiben, macht derzeit aber auch durchaus Sinn.

Dass verletzte Tiere Hilfe brauchen, ist ganz klar, darin sind sich die beiden aktiven Tierschützerinnen ebenfalls einig. Doch trotz aller Bemühungen können sie nicht jeden ihrer Schützlinge retten. Von bislang 17 Feldhasen in der Wildtierpflegestelle in diesem Jahr haben es zehn nicht geschafft.

Eingehüllt in einem Tuch beginnt für Wildfang Jumper die Fütterung. © Bruns, Wiebke

Alle paar Stunden füttern, Tierarztbesuche, Boxen säubern und vieles mehr machen Julia Linz und Ivonne Sommer mit einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit. Was beide Frauen jedoch richtig wütend macht, sind Menschen, die meinen, ein Wildtier selbst groß ziehen zu können. „Ich habe gegoogelt“, hören sie oft, doch im Internet stehe „so viel Mist“, sagen die Frauen. „Ich kann auch googeln, wie ich ein menschliches Herz operiere“, zieht Julia Linz den Vergleich.

Erst Anfang dieser Woche wurde Ivonne Sommer ein kleiner Feldhase gebracht, den die Finder auf einer Straße gefunden haben wollen. Den Kontakt habe eine Tierarztpraxis hergestellt. „Dort wurde er geröntgt“, sagt die Oytenerin. „In der Motorik hat er weiterhin Probleme, starke Prellungen, aber ansonsten ist er unverletzt.“

Berichtet worden sei ihr, dass die Finder ihn schon eine Woche mit Kuhmilch gefüttert hätten, angeblich alle vier Stunden. „Daran kann ein Feldhase sterben“, sagt sie. Grund sei eine Unverträglichkeit. In einem anderen Fall habe eine Frau das Jungtier zu ihrer Häsin gesetzt, die gerade Nachwuchs hatte. Neben der Gefahr von Krankheitsübertragungen hätte es auch tödliche Bissverletzungen geben können, erklärt die Oytenerin.

„Man weiß nie, was davon stimmt“, sagt sie und hat genauso wie Julia Linz null Verständnis für diese „Versuche am lebenden Tier“. Ganz abgesehen davon, mache sich strafbar, wer ein Wildtier mit nach Hause nimmt. „Es gibt immer jemanden, der einem hilft“, betont Sommer. „Wir machen laufend Schulungen und Fortbildungen.“

Über den Berg ist der angefahrene Hase in Oyten noch nicht. Wegen der motorischen Probleme sei sein Zustand weiterhin kritisch. Bei ihm und allen anderen Wildtieren ist die spätere Auswilderung das Ziel, dazu gehört auch die schrittweise Entwöhnung von der Flasche und den Menschen, die sie aufpäppeln.

Der Kontakt zu Artgenossen ist dabei wichtig, „damit keine Fehlprägung auf den Menschen entsteht“, betont Julia Linz. Lulu handelt instinktiv. Sie nuckelt rasend schnell ihre Milch weg und putzt dann den kleinen Jumper, der mit ihr in einer Box untergebracht ist.