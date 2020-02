Die Favoritin erzielt den Spitzenpreis

„Verdener Spätlese“ im Rahmen der Fleischrindertage / 7 000 Euro für Dirdy

+ Limousin-Färse Dirdy aus der Zuchtstätte Klemm erzielte bei der „Verdener Spätlese“ mit 7 000 Euro den Spitzenpreis. Fotos: NIemann

Verden – Sie war die Favoritin der „Verdener Spätlese“, der Eliteauktion am Vorabend der Fleischrindertage in der Niedersachsenhalle: Dirdy, eine prächtige Limousin-Färse und amtierende Bundessiegerin von Laasdorf aus der Zuchtstätte Klemm in Hartmannsdorf-Reichenau. Auktionator Torsten Kirstein überschlug sich förmlich. Mit immer neuen Attributen pries er die Vorzüge der genetisch hornlosen Färse, für die letztlich nach spannendem Bieterduell bei 7 000 Euro der Hammer fiel.