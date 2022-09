Verdener Fotografien aus der Welt der Eisbären

+ © Niemann Der Verdener und Wahl-Kanadier Lutz Füllgraf fotografiert nicht nur die Eisbären, sondern beschäftigt sich auch intensiv mit ihnen. © Niemann

Eine Ausstellung in der Kundenhalle der Kreissparkasse zeigt Fotografien von Lutz Füllgraf. Der Verdener lebt inzwischen in Kanada und hat dort Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum vor die Kamera bekommen.

Verden – Oh, wie schön ist Kanada. Ursprünglich war die Ausstellung „Eisbären an Kanadas Hudson Bay – Fotografien von Lutz Füllgraf“ bereits vor zwei Jahren geplant, musste dann aber wegen Corona gleich mehrmals abgesagt werden. Ein Glück, dass die Ausstellung mit 17 großen Fotografien, ausführlicher Reisebeschreibung und erklärenden Kommentaren jetzt während der Geschäftszeiten in der Kundenhalle der KSK Verden in der Ostertorstraße zu sehen ist, und das noch bis Ende September.

Die Hudson Bay an Kanadas Küste bietet große Chancen auf die Begegnung mit wilden Tieren und ist bekannt als Heimat der Eisbären. Das hat auch den Hobbyfotografen Lutz Füllgraf, Sohn des im vergangenen Jahr verstorbenen, langjährigen Verdener Stadtdirektors Kai Füllgraf, gereizt. Im November 2019 besuchte er mit seinem Sohn Michael die Region und traf dabei auf Eisbären, kurz bevor sie sich zum Jagen für mehrere Monate auf die zugefrorene Hudson Bay begaben.

Extra zur Ausstellungseröffnung aus Kanada angereist

„Manchmal hatte ich einfach Glück“, sagte Füllgraf anlässlich der offiziellen Ausstellungseröffnung, zu der er eigens mit seiner Frau aus seiner kanadischen Wahlheimat angereist war. Er erzählte, dass sich ihm und seinem Sohn an der Westseite der Hudson Bay gleich elf Mal die Gelegenheit geboten habe, die größten Landraubtiere der Welt in ihrer natürlichen Umgebung im Norden Kanadas zu beobachten. „Wenn sich ein solcher Koloss auf die Hinterfüße stellt, misst er gut drei Meter und bringt sicher um die 400 Kilogramm auf die Waage“, sagte der Fotokünstler, der sich emotional noch sehr beeindruckt von diesem zurückliegenden Erlebnis zeigte.

Unvergessliche Reise nach Churchill

Anschaulich schilderte Füllgraf den Besuchern Details der ihm unvergesslichen Reise und erklärte den Gästen der Vernissage die Situationen, die er mit der Kamera eingefangen hat und die in der Ausstellung auf großformatigen Fotografien zu sehen sind. Er berichtete von dem aufregenden Flug von Toronto aus gen Norden nach Churchill, wo vor dem Stopp der vorab organisierten Ortsrundfahrt bereits der erste Eisbär von sich hören ließ: Er war nach einem Ausflug in den Ort betäubt in einem alten Militärgebäude eingesperrt worden. „Eisbärgefängnis“ habe das die Busfahrerin genannt.

Eisbären bleiben entspannt

Die Besucher der Vernissage führte der Fotokünstler von Bild zu Bild, auf denen Füllgraf die insgesamt 13 Begegnungen mit Eisbären festgehalten hat. Oft zeigen sie ein Tier allein, aber es sind auch männliche Bären beim Balgen oder Tiere in naturbedingt typischen Situationen zu sehen, wenn sich etwa ein Eisbär den Schnee aus seinem Fell schüttelt, was dem Erhalt der Körpertemperatur dient. „Die Bären haben uns und unseren Bus durchaus bemerkt. Sie waren aber durchweg sehr relaxed und sind ohne Aufregung ihren instinktgetriebenen Aktivitäten nachgegangen und haben geduldig auf das Zufrieren der Hudson Bay gewartet.“ Ihn selbst habe indes gefreut, dass sich entgegen der Wetterprognose zeitweilig sogar die Sonne herausgewagt habe, was ihm bessere Bedingungen fürs Fotografieren bot. Dass Füllgraf die Eisbären nicht bloß fotografiert, sondern sich auch intensiv mit den Tierriesen beschäftigt und dieses Wissen in der Reisebeschreibung dokumentiert hat, macht diese Ausstellung etwas Besonderem.

Wissenswertes über die Eisbären komplettiert die Fotos

Wer weiß denn schon, dass der Hudson Bay jeden Winter fast vollständig zufriert oder dass die Bären von dort aus an Atemlöchern und von großen Eisschollen aus Seehunde jagen, um für die eisfreie Zeit die wichtigen Fettreserven anzulegen. Man erfährt weiter, dass die schwarze Haut sowie die Licht- und Wärmeleitfähigkeit der weiß leuchtenden Fellhaare der Schlüssel zum Leben in der extremen arktischen Kälte sind und die schneeschuhgroßen Tatzen der Bären für die Verteilung von mehreren Hundert Kilogramm Gewicht auf den Eisschollen wichtig sind. „Drei Tatzen bleiben dabei immer am Boden, um das Gewicht möglichst optimal zu verteilen“, sagte Füllgraf.