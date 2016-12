Fast überall im Landkreis surfen auf hohem Niveau

Schnell und preiswerter zu neuer Technik: Bilanz zum Breitband-Ausbau im Fachausschuss

Landkreis - „Wir leiden auf einem hohen Niveau“, versuchte Tim Austermann (SPD) die Versorgung mit Breitband-Leitungskapazitäten im Landkreis einzuordnen. Der Vorsitzende des Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschusses konnte in der ersten Sitzung nach der Neubildung des Kreistags feststellen, dass nur noch 2 000 Haushalte im Kreisgebiet das Internet mit einer Bandbreite unter sechs Megabit erreichen können. „Damit stehen wir bundesweit an zehnter Position und landesweit an vierter“, war auch Landrat Peter Bohlmann zufrieden.

Die Bilanz, die André Schubert von der Stabsstelle Planung im Kreishaus den Ausschussmitgliedern vorlegte, machte deutlich, dass seine Arbeit der zurückliegenden Jahre Früchte nun trägt. Nur noch 2,5 Prozent der Nutzer in Thedinghausen, drei Prozent in Kirchlinteln und wenige in Oyten, Ottersberg und Langwedel können mit weniger als zwei Megabit surfen. Eine Kapazität, die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) als „ländlich“ eingestuft werde.

„Sechs Megabit ist aber auch nicht die Welt“, warnte allerdings Günter Lühning (CDU) davor, sich zurückzulehnen. Der auch für Wirtschaftsunternehmen interessante Bereich spiele sich heute zwischen 50 und 100 Megabit oder mehr ab. Die Weiterentwicklung der Versorgung war allerdings Anlass für die Aufstellung von André Schubert. Für unterversorgte Gebiete hätten Telekommunikationsunternehmen insgesamt 15 Lose eingereicht. Meist seien darin unterversorgte Bereiche aus unterschiedlichen Kommunen zussammengefasst worden. Unabhängig davon, wer den Zuschlag erhält, werde dann auch nach dem Stand der Technik ausgebaut.

Schubert rechnet mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro für die Versorgung der User in den noch „ländlichen“ Gebieten. Für die Telekommmunikationsunternehmen entsteht allerdings wegen der hohen Kosten und der verhältnismäßig geringen Anwenderzahlen eine Investitionslücke von 1,16 Millionen Euro. Die wird das Land aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) mit einem Anteil von 925 000 Euro auffüllen. Die restlichen 235 000 Euro teilen sich der Landkreis und die betroffenen Gemeinden, erklärte Schubert.

Für den Landrat wurde an dieser Stelle erneut deutlich, dass sich die Vorgehensweise im Kreisgebiet bewährt hat. Mit der von Schubert verfolgten Politik der kleinen Schritte, die beim Breitbandausbau auf einen Technologiemix setzt, sei die Versorgung im Kreisgebiet nicht nur schneller verbessert worden, sondern auch finanziell günstiger, kommentierte Bohlmann. Die Alternative, ein Programm vom BMVI, hätte nicht nur ein Gesamtkonzept für den Landkreis und andere bürokratische Hürden bedeutet, sondern auch höhere Kosten verursacht. - kle