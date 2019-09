Fast 2 000 Euro für „Mischmasch“ – Team kann sich neue Utensilien kaufen

Bereits zum sechsten Mal hieß es im Ristorante Davide„Mischmasch“. Dario und Sara Franco mit ihrem Davide-Team engagieren sich an ihrem Ruhetag ehrenamtlich und kochen gemeinsam mit dem Freizeitdienst der Lebenshilfe im Landkreis Verden ein leckeres Menü für Gäste. Nun war der spannende Moment gekommen, an dem Oliver Geweke, Bereichsleitung Offene Hilfen, den mit einem Klebeband versiegelten Kochtopf mit dem Erlös des Abends öffnete. Mit vereinten Kräften wurde das Geld gezählt. Heraus kam eine stolze Summe von 1 922 Euro. „Das Geld kommt in vollem Umfang dem Freizeitdienst zugute“, so Geweke. Die Gruppe kann sich nun auf neue Messer, Pfannen und einen Zwiebelhacker freuen. Die Rockband Hau drauf, in der auch viele der Hobbyköche aktiv sind, bekommt das ersehnte neue Mischpult. Alle Beteiligten (v.l.) Oliver Geweke, Ariana Kaeß, Petra Wolfgramm, Antonia Ritz, Marco Habisch, Maria Wolfgramm, Tilo Hansmann, Jennifer Ernst, David Stubbe und Dario Franco sind sich einig, dass es in zwei Jahren eine neue Auflage des „Mischmasch“ geben soll. Foto: Haubrock-Kriedel