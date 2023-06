Zehn Millionen für Verdener Justiz-Umbau

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Erläutern die Sanierungsarbeiten an den Verdener Justizgebäuden: Sara Teufel und Daniel Hauschildt. © Kracke

Die Fassade des Amtsgerichtes wird ab September saniert. Schon ab der zweiten August-Hälfte läuft der Umzugsmarathon für Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und Landgericht.

Verden – Das Parkhaus an der Südbrücke etwa. Die rote Stein-Fassade bröckelte, inzwischen ist das Verblendmauerwerk komplett heruntergeschlagen. Jetzt kommt es in der Stadt Verden zu einem zweiten Fall von brüchiger Fassade aus den beginnenden 80er-Jahren. Auch die Außenhaut des Amtsgerichtes weist Schäden auf. Amtsgerichtsdirektor Daniel Hauschildt und Landgerichts-Pressesprecherin Sara Teufel erläuterten den Sanierungsplan des Justizstandortes Verden mit insgesamt mehr als 350 Beschäftigten.

Als erstes soll ab Anfang September die Amtsgerichts-Fassade erneuert werden. Die Arbeiten ziehen sich bis Ende kommenden Jahres hin. Anschließend ist der Mittelbau aus den 60er-Jahren an der Reihe. „Die Gerichte bleiben in dieser Zeit vollständig handlungsfähig“, sagt Hauschildt.

Zum kleinen Preis sind diese Arbeiten nicht zu haben. Runde zehn Millionen Euro investiert das Land allein in die Außenhaut der Gebäude. „Dafür werden die Fassaden erneuert, es werden energetische Maßnahmen vorgenommen, der Mittelbau erhält neue Fenster“, sagt Sabina Michaelis vom zuständigen Staatlichen Baumanagement Weser-Leine in Nienburg. Zusätzliche Maßnahmen wie ein Heizungsaustauch hin zu Wärmepumpe und Pellets, zeitgemäße sanitäre Anlagen oder die millionenschwere Vollsanierung des historischen Schwurgerichtssaales, alles inzwischen angedacht, seien darin noch nicht enthalten.

Für die Verdener Richter und die Verwaltungen beginnt mit der Sanierung der Amtsgerichts-Fassade ein Umzugs-Marathon. „Wir müssen sicherstellen, es darf bei Verhandlungen kein Baulärm stören“, sagt Hauschildt. Bei Zeugenaussagen müsse jedes Wort von jedem hörbar sein, vor allem dürfe nicht das Risiko eingegangen werden, eine eventuell sensible Befragung beeinträchtigter Zeugen werde vom Wummern eines Presslufthammers unterbrochen.

Als erstes packt die Staatsanwaltschaft die Umzugskartons. Rund hundert Beschäftigte ziehen in den für 13 Millionen Euro vollsanierten Standort am Allerufer. Aktuellen Plänen zufolge ist der Bezug für die zweite August-Hälfte vorgesehen. Die restlichen etwa 40 Mitarbeiter kommen in der Außenstelle am Piepenbrink unter.

Gleichzeitig rückt die knapp 200-köpfige Belegschaft des Landgerichts zusammen und verlagert Teile ins Landessozialamt an der Marienstraße und aufs Arbeitsgericht an der Münchmeyer-Straße. Der Vertrag über die Nutzung der Stadthalle laufe aus, sagt Sara Teufel, eine Verlängerung komme eventuell in Frage. In das dann frei werdende Mittelgebäude zieht im wesentlichen das Amtsgericht. „Dazu werden zumindest erstmal provisorisch defekte Fenster ausgetauscht oder ausgebessert“, so Hauschild. Die rund 50 Beschäftigten müssen vorübergehend mit der Hälfte der bisherigen Fläche auskommen. „Unter anderem werden Büroräume zu Sitzungssälen umfunktioniert.“ Kehren die rund 50 Richter und Beschäftigten des Amtsgerichts in anderthalb Jahren an ihren Stammsitz zurück, wird der Mittelbau saniert.

Vor dem Amtsgericht soll ab September eine Lagerstätte für Baumaterialien eingezäunt werden. „Das hat die Stadt Verden zugesagt. Allerdings muss die Fläche zwischenzeitlich zur Domweih nächsten Jahres geräumt werden“, so Hauschildt.