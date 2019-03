Inklusive Kunst-AG vom GaW stellt in der Kreissparkasse aus

Verden – Unter dem Titel „Himmel, Meer“ sind noch bis zum 4. April die Bilder der AG Malen und Gestalten vom Gymnasium am Wall und des Arbeitskreises Down-Syndrom in der Hauptstelle der Kreissparkasse Verden zu sehen. Den Künstlerinnen und Künstlern sind beeindruckende Bilder gelungen, die das Thema individuell in vielen Variationen aufgreifen.

„Heute ist ein besonderer Abend“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kreissparkasse Verden, Matthias Knak, zur Ausstellungseröffnung. Die Bilder seien eine wunderbare Fortsetzung der farbenfrohen Hundertwasser-Ausstellung vom November vergangenen Jahres und „mindestens genauso gut“.

„Ich bin froh, dass wir diese inklusive AG haben. Sie ist zu einem beständigen und wichtigen Teil unserer Schule geworden“, betonte der stellvertretende Schulleiter des GaW, Thomas Stelljes.

Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth war auch als Schwester zweier Frauen mit Downsyndrom gekommen. „Es gab noch nie so viel Himmel auf Erden in der Kreissparkasse“, sagte sie. Sie freue sich, dass durch die Zusammenarbeit der AG Malen und Gestalten vom Gymnasium am Wall mit dem Arbeitskreis Down-Syndrom so eine wunderbare Ausstellung entstanden sei. Es sei schön, wenn Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen etwas gemeinsam tun.

+ Den Titel „Himmel der Liebe“ hat Künstler Fabian Müller eines seiner Bilder gegeben. © Haubrock-Kriedel Die Inklusions-Kunst-AG gibt es bereits seit acht Jahren. Was eigentlich nur für einen Nachmittag geplant war, sei zum Erfolgsmodell geworden. Geleitet wird die AG von der Verdener Künstlerin Dörte Pertiet und Jutta Liebetruth, ehemals Studienrätin am GaW. Jutta Liebetruth ist es, die sich die Themen ausdenkt, zu denen gemalt wird und damit für den roten Faden sorgt. Sie ist es auch, die zu jedem Malnachmittag Unmengen an Material mitbringt, wo sich jeder nach Herzenslust bedienen kann. Dörte Pertiet lässt den Künstlern in ihrer Kreativität meistens freien Lauf. „Wenn man mich fragt, dann helfe ich und gebe Tipps“, erzählte sie.

Die Ausstellung ist nach verschiedenen Themen gegliedert: „Vom Himmel auf Erden“, „Der Himmel- zum Nachdenken“ oder „Vom Himmel über Afrika“ lauten einige Überschriften. Nadine Liebetruth malt gern großformatig. Ihr buntes Regenbogenbild ist das größte in der Ausstellung. Ihre Schwester Imke denkt noch gern an ein Sommerfest zurück. Unter strahlend blauem Himmel hat sie tanzende Menschen unter einer Diskokugel gemalt. Dirk Schulze ist riesiger Werder-Fan. Das Grüne „W“ taucht im „Werder-Himmel“ überall auf.

Fabian Müller ist stolz auf sein Bild mit dem Titel „Der Himmel der Liebe“. Es zeigt flammende Herzen vor blauem Himmel. In der Abteilung „Himmel über Afrika“ dominieren je nach Künstler eher kräftiges Orange oder gedeckte Brauntöne.

Berra Ünlü holt sich ihre Inspirationen aus der Natur. „Ich male schon, seit ich ein kleines Kind war. Landschaften finde ich generell sehr schön“, erzähltesie. Ihr Bild „Der Himmel scheint durch die Bäume“ lässt an ein Paradies denken.

Zu den Künstlerinnen und Künstlern der Ausstellung in Verden zählen:

Xenia Ertel, Katharina Hamann, Christian Müller, Achim Lankenau, Corinna Bormann, Shenia Baran, Lea Oraschewski, Seyhan Akay, Berra Ünlü, Michelle Polet, Sophia Zimmermann, Marlen Hoops, Lotta Warkentin, Nicole Flammer, Friederike Müller, Fabian Müller, Dirk Schulze, Sara Lührs, Antonia Ritz, Imke und Nadine Liebetruth und Maria Höhne. ahk