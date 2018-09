Friedrich Bungalski zieht sich aus dem Geschäft zurück

Verden - Seine Leidenschaft für hochwertige Unterhaltungselektronik hat der gebürtige Verdener Friedrich Bungalski zum Beruf gemacht. Seit 1966 ist der gelernte Radio- und Fernsehtechniker als Einzelhändler in Verden ansässig. 1997 eröffnete er zudem eine Filiale in Bremen. Bereits vor einem Jahr gab er die Geschäftsführung an seinen langjährigen Mitarbeiter Uwe Schwetschenau ab, der das Geschäft jetzt gemeinsam mit seiner Ehefrau Marlies führt. Bis zum Jahresende möchte Bungalski sich ganz aus dem Geschäft zurückziehen.

Sowohl in Verden als auch in Bremen ist Friedrich Bungalski bei den Kunden bestens bekannt, seine fachkundige Beratung wird sehr geschätzt. „Da läuft viel über die persönliche Ebene“, berichtet er. Sein Geschäft für Unterhaltungselektronik eröffnete er 1966 zunächst in der Oberen Straße, es zog später in die Windmühlenstraße um. Die dritte Station in der Großen Straße 117, die frühere Schlachterei Thies, ist auch heute noch der Standort.

Während seiner gesamten Geschäftstätigkeit hat Friedrich Bungalski immer sehr großen Wert auf die Qualität der Produkte gelegt und sich auf Premiummarken spezialisiert. „Hochwertige Premiumprodukte sind sonst kaum zu finden“, weiß der Geschäftsmann. Hauptsächlich werden Geräte eines namhaften dänischen Herstellers sowie Geräte zweier hochwertiger deutscher Marken verkauft. „Ich hatte schon immer ein Faible für hochwertige Produkte“, verrät Bungalski. In seinem Büro hat er eine kleine Sammlung alter Geräte, zum Beispiel ein Radio aus dem Jahr 1938.

+ Im heutigen Geschäftshaus Bungalski in der Fußgängerzone war früher die Schlachterei Thies untergebracht.

Auch wenn der Schwerpunkt eindeutig auf den erstklassigen Geräten liegt, gibt es bei Bungalski durch die Mitgliedschaft in einer großen Fachhandelskooperation auch für Kunden mit kleinerem Budget ausgesuchte preiswerte Produkte. „Wir führen nur Geräte, von denen wir selbst überzeugt sind“, betonen Bungalski und Schwetschenau.

Neben der fachmännischen und umfassenden Beratung hat Friedrich Bungalski immer sehr großen Wert auf perfekten Service gelegt. Dazu gehört auch die Reparatur defekter Geräte in der eigenen Meisterwerkstatt. Eine Philosophie, die sich auch Uwe Schwetschenau während seiner 27-jährigen Betriebszugehörigkeit zu eigen gemacht hat. Das gleiche gilt für die Mitarbeiter, von denen ein Großteil seit mehr als 20 Jahren in der Firma ist. „Bei uns ist der Kunde nicht nur eine Nummer, er kann uns jederzeit gern ansprechen. Daher kommen die meisten auch immer wieder“, so Schwetschenau. Das Ehepaar Schwetschenau hofft, dass die Kunden ihnen auch weiterhin die Treue halten.

ahk