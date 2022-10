Verdener Bahnhof: Jetzt sind die Fahrstühle dran

Von: Heinrich Kracke

Glücksspiel Fahrstuhl: Während der Aufzug jetzt funktionierte, kamen am Sonntag gehbehinderte Bahnreisende nicht weiter. „Wir brauchen endlich eine Notlösung“, fordert etwa Carsten Hauschild (SPD). © Kracke

Der Kritik am Verdener Bahnhof geht in nächste Runde. Im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün wurde lautstark eine Alternative zu den Aufzügen zu den Gleisen gefordert.

Verden – Der Burgfrieden rund um den Bahnhof und dessen Umfeld hielt nur gut eine Minute, dann traten nächste Schwachpunkte zu Tage. Die Dauerkritik am Vorplatz war mit einem Maßnahmenpaket von sieben Nachbesserungen (wir berichteten) gerade beigelegt, da machte Ratsmitglied Sven Sottorff (CDU) in öffentlicher Sitzung des Ausschusses für Straßen und Stadtgrün aus seinem Herzen keine Mördergrube. Im Rollstuhl sei er unterwegs gewesen, berichtete er, per Bahn kehrte er aus Bremen zurück, und dann das: Einer der Fahrstühle im Verdener Bahnhof hatte den Dienst quittiert. „Für Gehbehinderte, für Menschen mit Handicap, besteht keine Chance mehr, den Bahnhof zu verlassen.“

Bahnfahrt mit Rollstuhl scheitert schon auf dem Weg zum Gleis

Sottorff ist kein Einzelfall. Wahlparty der SPD vergangenen Sonntag im Gasthaus Klenke in Langwedel. Alle wollten sie hin, es gab einiges zu feiern. Jago Kusche gehört zu dem Pulk, der sich per Bahn auf den Weg gemacht hatte, wie er berichtet. „Ich hatte mir vorgenommen, das erste Mal mit meinem neuen elektrischen Rollstuhl auf Tour zu gehen.“ Noch ehe er Gleis 1 in Richtung Unterführung und dann hoch auf Gleis 3, noch ehe er Gleis 1 verlassen konnte, drohte seiner Reise schon das Ende. Kaputt, der Fahrstuhl. Kusche mit Augenzwinkern: „Schön, dass Lutz Brockmann und die SPD-Vorstandsfrau Özge Kadah dabei waren. So hatte ich auch Zeugen des Vorfalls.“

Bräuchte er weitere, auch sie könnten benannt werden. „Wir befanden uns auf dem Weg zu unserer Wahlparty im Kasch in Achim“, berichtete Grünen-Ratsfrau Johanna König. „Wir haben das ganze Drama mitgekriegt.“ Und schon war sie endgültig da, die nächste Kritik am Bahnhof und die Suche nach Auswegen.

Löst zuweilen sogar Feuerwehreinsätze aus: Hier mussten zwei junge Leute aus dem Fahrstuhl gerettet werden. © Archiv/Klee

Vielgenutzte Fahrstühle sorgen auch andernorts für Beschwerden

Fakt auf jeden Fall: Anders als beim Bahnhofsvorplatz steht nicht die Stadt Verden in der Verantwortung, hier trifft es die Bahn selbst. Und getroffen wird sie an einem wunden Punkt. Die vielgenutzten Fahrstühle liefern vielerorts Anlass zu Beschwerden. In Diepholz zum Beispiel. Nach zwischenzeitlichen Ausfällen des Lifts und immer neuen Reparaturen war das Gerät schließlich ausgetauscht worden – und quittierte nach wenigen Wochen erneut den Dienst. Besonders betroffen auch die Anlage in Achim. „Viermal in vier Tagen musste die Achimer Feuerwehr Personen befreien, die im Fahrstuhl auf dem Achimer Bahnhof eingesperrt waren. Gestern Morgen saß eine vierköpfige Familie dort fest. Die Achimer Feuerwehr warnt inzwischen besonders Personen mit Platzangst und gesundheitlichen Schwächen vor der Benutzung des Fahrstuhls zu Gleis 2 und 3 in Achim“, hieß es beispielsweise vor zehn Jahren. Und auch Verden kam in der Vergangenheit nicht ungeschoren davon. „Im Fahrstuhl eingeschlossen“, laute die Schlagzeile beispielsweise vor acht Jahren. Zwei Jugendliche waren im Aufzug steckengeblieben, die Feuerwehr musste anrücken.

Lösungsvorschläge vom zweiten Aufzug bis zum Treppenlift

„Immer wieder fallen die Fahrstühle aus“, fasste Carsten Hauschild (SPD) in der Ausschusssitzung die Lage zusammen. Da müsse allmählich mal eine Redundanz her, eine Notlösung für den Fall des Falles. „Das darf nicht länger dem Zufall überlassen bleiben.“ Einen zweiten Fahrstuhl schlage er vor, vielleicht auch einen Treppenlift. Ausschussmitglied Özge Kadah brachte zudem eine Rampe ins Gespräch. Jago Kusche hätte ebenfalls eine Lösung in petto: „Vielleicht einen Fahrstuhl zum Holzmarkttunnel.“ Richtig spruchreif ist keine der Lösungen. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, mit der Bahn Kontakt aufzunehmen.

„Kleine Macken“ auf dem Vorplatz sollen bis Jahresende behoben sein

Zeit hätte die Fachabteilung jedenfalls. Ein großes Thema der vergangenen Jahre habe geschlossen werden können, berichtete Stephanie Weber. „Mit dem aktuellen Gutachten zum Bahnhofsvorplatz dürften jetzt die restlichen Kritikpunkte benannt sein. Diese letzten kleinen Macken werden bis zum Jahresende behoben.“ Wie berichtet, hatte eine Expertengruppe nicht weniger als 26 Einzelpunkte unter die Lupe genommen. Sieben Nachbesserungen sollen erfolgen. Die Treppe zum Bahnhofsgebäude soll seitlich durch ein Geländer oder einen Pflanztopf abgegrenzt, der Taxistand auf dem Straßenpflaster farblich hervorgehoben, ein Schild muss versetzt, eine Schwelle zwischen Gehsteig und Vorplatz sowie der Trittfläche und dem WC beseitigt, das gesamte WC-Podest etwas verschoben und der Kontrast an den Treppenstufen zum Bahnhofsgebäude überprüft werden.