Der Nachtzug hält künftig wieder in Verden

Von: Heinrich Kracke

Abfahrt täglich um 23.33 Uhr: Der Nightjet Richtung Zürich hält ab dem Fahrplanwechsel im Dezember in Verden. © Juen/Imago

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember kehrt der Nachtzug nach Verden zurück. Auch eine tägliche Spätverbindung per ICE von Berlin kommt hinzu.

Verden – Ein längst vergessenes Relikt kehrt nach Verden zurück. Der Nachtzug. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember ist es möglich, wie im Schlaf oder tatsächlich schlummernd von der Allermündung bis in die Schweiz zu touren und gern auch zurück. Das teilt die Bahn mit. Mit der neuen Initiative will sich das Schienenunternehmen besser im Wettbewerb als umweltfreundliche Alternative zu innerdeutschen Kurzstreckenflügen positionieren.

Auch eine tägliche Spätverbindung von Berlin an die Aller per ICE kommt hinzu. Gleichzeitig hielt die Bahn Wort und vervollständigte zum Herbst hin die Verbindung Verden-Bremen.

Gravierende Veränderungen im Fahrplan machen eine Nachtzug-Verbindung von Verden aus in Richtung Schweiz möglich. Bisher tourte der Nightjet, wie ihn die DB AG getauft hatte, von Hamburg über Celle und Hannover zu den Eidgenossen, künftig wird von Hamburg aus ein Umweg über Bremen genommen mit Halten zusätzlich eben in Verden und beispielsweise Nienburg. Die Ticketpreise fallen moderat aus. Aktuell ist ein Sitzplatz zweiter Klasse für die Strecke Hamburg-Zürich ab etwa 30 Euro erhältlich. Wer die Reise schlummernd verbringen will, ist bei einem Schlafwagenplatz im Drei-Bett-Abteil ab rund 90 Euro pro Person dabei.

Komfortable Reise: So sehen die Liegewagen der neuen Nightjet-Generation aus. © Siebinger/Imago

Abfahrt ist nach Bahnangaben in Verden täglich um 23.33 Uhr. Wer aus dem Süden zurückkehrt, kann sich auf eine Ankunftzeit an der Aller um 6.19 Uhr einstellen. Möglich geworden ist diese Nightjet-Variante dank einer Schleife über Bremen. Der Nightjet Hamburg–Zürich startet in veränderter Zeitlage und in beiden Richtungen in den Süden und wieder zurück. Mit Schlaf-, Liege- und Intercity-Sitzwagen der DB ab Hamburg um 22.07 Uhr, Bremen 23.11 Uhr, Nienburg 23.52 Uhr und Hannover 0.30 Uhr. In der Gegenrichtung um 20.59 Uhr ab Zürich mit Ankunft in Hannover 5.29 Uhr, Nienburg 5.59 Uhr, Verden 6.19 Uhr, Bremen 6.43 Uhr und Hamburg 7.54 Uhr. Der große Anfangsbogen von der Elbe zunächst an die Weser hat allerdings ihren Preis. Der Halt in Lüneburg, bislang nur in Süd-Nord-Richtung, entfällt künftig.

Gleichzeitig kündigt die Bahn eine bessere Spätverbindung aus Berlin für Verden an. Der ICE um 20.46 Uhr ab der Spree fährt künftig täglich statt bisher nur sonntags über Stendal nach Wolfsburg, Hannover und Nienburg. In Verden wird er nach einer Fahrt von nur zwei Stunden und 45 Minuten um 23.31 Uhr erwartet. Zusammen mit der künftig eine Stunde früheren Direktverbindung von München (ab 17.17 Uhr) nach Oldenburg (an 23.32 Uhr) ergeben sich auch schnelle ICE-Umsteigeverbindungen von Berlin und München.

Die Bahn geht von einem großen Coup aus, den sie insgesamt gelandet hat. „Mit dem neuen Fahrplan gehen wir den nächsten Schritt auf dem Weg zum Deutschlandtakt und stellen die Weichen ganz klar auf weiteres Wachstum“, sagt Personenfernverkehrschef Dr. Michael Peterson. Von den Investitionen in Infrastruktur und neue Fahrzeuge profitierten die Fahrgäste unmittelbar. „So wächst 2023 unsere Zugflotte jeden Monat um drei neue ICE. Das ist ein Rekord.“

Aber auch bei den kürzeren Verbindungen ist eine Lücke geschlossen worden. Die Nordwestbahn, die Verden mit Bremen per Regionalbahn verbindet, verkehrt nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Strecke wieder im Halbstundentakt. Zusammen mit den Regionalexpress- und den IC-Angeboten ist tagsüber nahezu ein Viertelstundentakt möglich. Zumindest gestern sogar nur mit moderaten Verspätungen von einer bis zwei Minuten.