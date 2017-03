Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Verden - Am Freitag kam es im Einmündungsbereich Am Alten Pulverschuppen und Moorstraße in Verden zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete der Fahrer eines dunklen Wagens die Vorfahrt einer Autofahrerin, die aus der Moorstraße kam. Diese musste mit ihrem Mercedes eine Vollbremsung durchführen, um einen Unfall zu vermeiden. Auf den Mercedes fuhr dann ein Omnibus auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, so der Polizeisprecher. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachkam.

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Telefon 04231/806-0 zu melden.

