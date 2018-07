Ab Montag Behinderungen auf der Bremer Straße

Verden - Im Zuge der Bundesstraße 215 und der Landesstraße 203 laufen im Großraum Verden seit knapp zwei Monaten Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahnen und Radwege. Im letzten Bauabschnitt wird ab Montag, 9. Juli, die Fahrbahn der „Bremer Straße“ (B 215) im Bereich des Bürgerparks Verden saniert. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Für die Bauphase wird die Fahrbahn in Höhe des Bürgerparks gegen 6.30 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Die Einmündungen der Rheinstraße, Saarstraße, Werrastraße, Allerstraße und der Straße Am Bürgerpark in die Bremer Straße sind während der Bauzeit für den KFZ-Verkehr voll gesperrt, die Bushaltestelle „Saarstraße“ an der B 215 wird nicht angefahren.

Radfahrer und Fußgänger sind von den Sperrungen nicht betroffen, werden aber gebeten, sich im Baustellenbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen.

Auf Grund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen wird ortskundigen Fahrern empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Verkehrsteilnehmer, die von der A 27 in Verden über die B215 weiter in Richtung Nienburg fahren wollen, werden gebeten, die Abfahrt Verden-Ost zu nutzen und der Beschilderung Richtung Verden (Zentrum) und weiter nach Nienburg zu folgen.

Die Anlieger mit Zufahrt nur über die B 215 können ihre Grundstücke grundsätzlich weiterhin erreichen. Während des Asphalteinbaus kann es allerdings sein, dass sie zeitweise außerhalb der Baustelle parken müssen.

Witterungsbedingte Verzögerungen und Terminverschiebungen sind jederzeit möglich, betont die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Sie bittet zudem alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und zugleich um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Ausweichstrecken.

Informationen zur Baumaßnahme gibt es im Internet unter der Adresse www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/.

