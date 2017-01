Fälschungsprozess: Es bleibt bei den Urteilen

Verden - Im Geldfälschungsprozess am Landgericht Verden sind am zweiten Verhandlungstag alle Rechtsmittel zurückgenommen worden. Es bleibt damit beim Freispruch aus erster Instanz für einen 48 Jahre alten Angeklagten aus Verden und bei der Verurteilung eines gleichaltrigen Angeklagten aus der Gemeinde Blender. Das Schöffengericht des Amtsgerichts Verden hatte den gelernten Kraftfahrzeugmechaniker im April 2014 wegen Beihilfe zur Geldfälschung und zum Betrug zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Der 48-Jährige hatte sich von einem 30-Jährigen aus Rotenburg vor den Karren spannen lassen. Der Rotenburger ist mittlerweile Kronzeuge in dem Verfahren gegen seine eigenen Hintermänner. Am 4. Mai 2015 war der 30-Jährige mit einem weiteren Tatbeteiligten nach Verden gekommen, um einen Audi A1 zu kaufen und mit dem Verkauf des Wagens an echtes Geld zu gelangen.

Am Tattag waren die beiden Rotenburger überraschend bei dem seit gestern rechtskräftig freigesprochenen Verdener aufgetaucht. Der verurteilte 48-Jährige war zu dem Zeitpunkt gerade zu Besuch. Wie das Amtsgericht im Urteil feststellte, packte der 30-Jährige das Falschgeld auf den Tisch und machte keinen Hehl daraus, dass es sich dabei um Blüten handelte.

Was dem 30-Jährigen fehlte, war jemand, der mit seinem Kumpel den Kauf des Wagens in Walle abwickelte. Dabei kam noch ein weiterer, bereits rechtskräftig verurteilter Tatbeteiligter ins Boot.

Beide Männer fuhr der 48-Jährige aus der Gemeinde Blender nach Walle und wartete an einer Straßenecke. Dann soll er noch mit nach Dörverden gefahren sein, wo jedoch ein Weiterverkauf des Audi scheiterte.

Glück für die Ermittler, denn so ging ihnen der 30-Jährige aus Rotenburg ins Netz, der offenbar bereit ist, gegen seine Hintermänner auszusagen und deshalb ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden ist. Der Verkäufer des Audi bekam seinen Wagen zurück und 32 falsche 500-Euro-Scheine konnten sichergestellt werden. Dem Amtsgerichtsurteil zufolge sollen die Fälschungen von sehr guter Qualität gewesen sein. - wb