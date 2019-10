Pony-Hengstkörung in der Niedersachsenhalle: Exzellenter Jahrgang

Verden – 52 Hengste aus zehn verschiedenen Rassen stellten sich bei der Pony-Hengstkörung in der Niedersachsenhalle dem Urteil der Körkommission. 34 Junghengste bekamen ein positives Körurteil. Sieger bei den Deutschen Reitponys wurde Reitland’s Diamonds Gold aus der Zucht und im Besitz von Lenert Busch (Stadland).

„Elf Reitponyhengste im End-Ring sind ein Zeichen für den exzellenten Reitponyjahrgang. Aber auch bei den anderen Rassen gab es herausragende Siegerhengste mit viel Perspektive für die Zucht“, zogen der Vorsitzende des Verbandes der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover Joachim Völksen und der Geschäftsführer und Zuchtleiter Volker Hofmeister ein durchweg positives Fazit. Die Körkommission bestand in diesem Jahr aus Klaus Dieter Dahme (Wendeburg), Joachim Glienke (Platjenwerbe), Dr. Elisabeth Jensen (Kiel), Heinfried Simon (Affinghausen) sowie Volker Hofmeister (Burgdorf). Unterstützt wurden die Richter jeweils von den verschiedenen Rassevertretern des Ponyverbandes Hannover. In sechs Ringen waren mit 36 Hengsten die Deutschen Reitponys die mit Abstand stärkste Rassegruppe. Unangefochtener Körungssieger und auch „Sieger der Herzen“, so Zuchtleiter Volker Hofmeister, wurde Reitland’s Diamonds Gold, ein Sohn von Reitland’s Du oder Keiner aus einer Mutter des Welsh Hengstes Stukhuster Ricardo go for Gold. Der mit durchgehender Blesse versehene Hengst aus der Zucht und im Besitz von Lenert Busch überzeugte die Kommission auf ganzer Linie: „Ein Hengst mit sehr viel Typ und Ausdruck. Ein Hengst mit sehr korrektem Trab, der sich geschickt am Sprung zeigte. Einfach ein hervorragendes Modell“, lobte ihn die Jury. Reitland’s Diamonds Gold wurde mit der Silbernen Plakette des Landwirtschaftsministeriums ausgezeichnet. „Ich habe schon sehr viele Kaufangebote für den Hengst bekommen. Aber er ist mein absolutes Herzenspferd und bleibt im Stall. So einen wie ihn züchtet man nicht alle Tage“, sagte Besitzer und Züchter Lenert Busch. Erster Reservesieger war ein von von Adolf-Theo Schurf (Bedburg) gezogener Sohn von Dance Star AT-Calvin Klein. Als zweiten Reservesieger kürten die Richter im Endring aus elf Hengsten den diesjährigen Vize-Bundeschampion der dreijährigen Reitponyhengste Genesis B von Golden West-FS Don’t Worry, der von Besitzerin Inga Bulle (Cuxhaven) selbst gezogen wurde. Zum Springsieger avancierte Skyscraper, der aus dem Hannoveraner Hengst Szenario und einer Mutter von Domingo abstammt. Er ist im Besitz und aus der Zucht der ZG Belz (Schwanewede). Insgesamt 24 Deutsche Reitponyhengste traten die Heimreise mit dem Körprädikat an.

Auszeichnungen gab es auch für die Siegerhengste anderer Rassen. Bei den Shetlandponyhengsten unter 87 Zentimetern überzeugte der Gustav B Sohn Gustavo B, gezogen vom Markloher Züchter Heinfried Backhaus, der in Verden auch einen zweiten Gustav B-Sohn, den Palomino Guido B, mit Körprädikat stellen konnte.

+ Siegerhengst bei den Welsh A wurde Voorthoeve’s Hensel von Littlewern Lyri. © Ponyverband Hannover/ Pantel

Bei den Shetlandpony Hengsten ging der Sieg an den Rappen Nuri vom Lütten Land von Neckar aus der Zucht und im Besitz von Nicola Ackermann (Tewel-Neuenkirchen). Siegerhengst der Rasse Deutsches Classic Pony wurde aus der Zucht von Ralf Grober (Clus) der John Boy Sohn Jaybee von Clus.

Der Siegerhengst bei den Welsh A war Voorthoeve’s Hensel von Littlewern Lyri, der niederländisch gezogen ist und im Besitz der Zuchtgemeinschaft Wallays aus Wildeshausen steht. Da der Schimmelhengst bereits die Leistungsprüfung abgelegt hat, wurde er in Verden auch Prämienhengst. Der Welsh B Siegerhengst Zeus von Nilanthoeve’s Zippo aus der Zucht von Ansgar Feldmann (Scholen) befindet sich im Besitz der Hengststation Müller (Badbergen).

New Forest Siegerhengst wurde der in den Niederlanden gezogene Hijker Forest Clayton von Comm’s Forest D aus dem Besitz von Raymond Kamphuis (NL), dessen zweiter Hengst Galahad des Charreaux von Priory Fireflight II mit dem Preis für den besten Springhengst der nativen Rassen geehrt wurde.

Ein Hengst der in Deutschland eher seltenen brasilianischen Gangpferderasse Mangalarga Marchador wurde in Verden Siegerhengst. Der Schecke Excalibur vom Kreiswald aus der Zucht von Robert Schmitt, Rimbach steht im Besitz der Hartungshof UG aus Neuenkirchen und bekam eine Ehrenurkunde der Landwirtschaftskammer.

Die Zuchtstätte Reese/Bornhorst aus Midlum (Wurster Nordseeküste) wurde 2019 mit dem Preis „Für besondere Erfolge auf der Junghengstkörung“ ausgezeichnet.

Der Heinrich-Lampe-Gedächtnispreis 2019 ging an die Züchterin des besten dreijährigen Ponys auf dem Landeschampionat für Hannoversche Reitponys. Es handelte sich um Inga Bulle (Cuxhaven), die den Vize-Bundeschampion und zweiten Reservesieger der diesjährigen Körung Genesis B gezogen hat. Insgesamt hatte die Pony-Hengstkörung ein sehr gutes Niveau, so dass alle Jurymitglieder, Funktionäre, Besitzer, Züchter und Besucher nach einem langen Tag zufrieden die Verdener Niedersachsenhalle verließen.

jho