eXXited gewinnt in der Kategorie beste Cover- und Revivalband

Die regionale Band schafft Platz eins

+ eXXited schafften es beim Finale des deutschen Pop-und Rockpreises ganz nach oben.

Verden - Die Band eXXited hat beim deutschen Pop- und Rockpreis in Siegen gewonnen. Ein toller Erfolg für die sechs sympathischen Musiker aus der Region. Die Tribute-Hit-Show-Band war für das Finale am 10. Dezember in der Siegerlandhalle in Siegen nominiert und hatte den dritten Platz schon sicher (wir berichteten). Dort hat es eXXited tatsächlich bis ganz nach oben auf das Treppchen geschafft. In der Kategorie beste Cover- und Revivalband gewannen sie den ersten Preis.

„Das war für uns alle ein ganz besonderer Tag. Wir sind zu fünft schon frühmorgens losgefahren, unser zweiter Sänger hatte leider einen Termin. Unsere Preisverleihung war zwar erst um 21.30 Uhr, aber wir wollten den ganzen Tag mitnehmen und die Atmosphäre aufsaugen“, erzählt Gitarrist und Bandleader Andreas Kowalzik. Währen der Veranstaltung sei man auch mit anderen Bands ins Gespräch gekommen, natürlich auch mit „Fährhaus“, die ebenfalls aus der Region kommen und in mehreren Kategorien nominiert waren.

„Wir sind relativ unaufgeregt hingefahren, die Platzierung war uns nicht wichtig. Als es zur Preisverleihung kam, wurden wir aber doch ein bisschen nervös und hatten alle Herzklopfen. Die Verleihung fand auf der Hauptbühne statt und die Halle war gut besucht“, so Kowalzik.

Als eXXited erfuhren, dass sie gewonnen haben, war die Freude natürlich groß, und der Sieg wurde gebührend gefeiert. „Das ist für uns auch eine gute Chance, uns mit unserem neuen Profil als Tribute-Hit-Show-Band zu vermarkten, wir haben natürlich sofort unsere Homepage aktualisiert“, lacht der Bandleader. Interesse ist jedenfalls da, von einem Veranstalter kam bereits eine Anfrage und die Facebookseite der Band wurde mehr als 3 000 Mal besucht.

ahk