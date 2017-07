Ex-Kreisjägermeister wird mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Ehrung für Jürgen Brammer

+ Das Waidwerk und der Naturschutz haben Jürgen Brammer vielfältig beschäftigt. Jetzt wird sein Engagement mit dem Niedersächsischen Verdienstkreuz gewürdigt. - Foto: Hügel

Jarlingen - „Ich weiß wirklich nicht, aus welchem Grund mich jemand für diese Auszeichnung vorgeschlagen hat“, wundert sich der ehemalige Kreisjägermeister Jürgen Brammer. Er weiß nur: Morgen, am 7. Juli, will Landrat Manfred Ostermann ihm im Heide-Kröpke das „Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens“ überreichen.