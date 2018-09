Verdener Rotary Club begrüßt Austauschschüler

Se Ho Oh (15) aus Südkorea, Kevin Ramirez (17) aus Mexiko, Marcos Concentino (17) aus Brasilien, Kari Mrotek (16) aus den USA und Rotary-Club-Präsident Uli Schmitz (v.l.).

Verden - Für Kari Mrotek (16) aus den USA, Marcos Concentino (17) aus Brasilien, Kevin Ramirez (17) aus Mexiko und Se Ho Oh (15) aus Südkorea ist noch vieles neu, aber die ersten Worte auf Deutsch können sie bereits sagen. Jetzt machten die vier Jugendlichen, die sich im Rahmen eines internationalen Jugendaustauschs von Rotary International für ein Jahr in Verden und Umgebung aufhalten, im Verdener Rotary Club ihren Antrittsbesuch und wurden vom aktuellen Präsidenten des Clubs, Uli Schmitz, begrüßt.

Alle vier besuchen unterschiedliche Jahrgänge des Verdener Domgymnasiums und leben in Gastfamilien, deren Kinder ebenfalls am Rotary-Jugendaustausch teilgenommen haben oder sich gerade im Austausch befinden.

Zu den Höhepunkten des Jahres gehören eine Europa-Reise im Mai und eine Deutschland-Tour im Herbst. „Rotary International“ hat das weltweit größte nichtkommerzielle Programm für den internationalen Jugendaustausch. Das Programm steht Angehörigen von Rotary-Mitgliedern und Nichtmitgliedern in gleicher Weise offen. Teilnehmen können schulpflichtige Jugendliche (Mädchen und Jungen) zwischen 16 und 18 Jahren (der 18. Geburtstag darf zu Beginn des Austauschjahres, 1. August, noch nicht erreicht sein) in der Regel im Anschluss an die 10. Klasse.

Der Austausch dauert ein Schuljahr, maximal zwölf Monate, und beginnt im Juli oder im August. Anforderungen an die Bewerber sind mindestens Grundkenntnisse in der Sprache des Gastlandes (hier hilft ein Sprachkurs nach Kenntnis des zukünftigen Austauschlandes), Anpassungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Selbstständigkeit, Orientierungsbereitschaft, Kenntnisse über das eigene Land und das Gastland. Kurzum: die Fähigkeit, als Botschafter des guten Willens und der Völkerverständigung sein Heimatland in der Welt zu vertreten.

Etwa 70 Länder beteiligen sich an dem Programm. Dazu gehören Kanada, USA, Bahamas, Mexiko, Brasilien, Paraguay, Peru, Venezuela, Chile, Argentinien, Ecuador, Südafrika, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia (nur Jungen), Indien, Baltische Staaten, Benelux, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Schweiz, Ungarn, Slowenien und die Türkei. Da pro Land nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, müssen bei der ersten Bewerbung drei Alternativen benannt werden, darunter nur eine für ein englischsprachiges Land. Eine spezielle Region oder Provinz eines Landes ist nicht wählbar. Wer sich informieren möchte, findet unter http://www.rotary-jugenddienst.de weitere Informationen.