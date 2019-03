Europäischer Geist an den BBS

Partnerschulen aus Dänemark, Polen und Spanien zu Gast / Klima und Umwelt

+ Schulleiter Manfred Runge begrüßte die internationalen Gäste im Forum der Berufsbildenden Schulen. Foto: Haubrock-Kriedel

Verden – Der europäische Gedanke wird an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Verden mit Leben gefüllt. Im Rahmen des Erasmus+-Projekts „A four-partner strategy towards a more sustainable and greener Europe“ begrüßte Schulleiter Manfred Runge Schüler und Lehrer von drei Partnerschulen aus Horsens/Dänemark, Opole/Polen und Cadiz/Spanien. Auch Landrat Peter Bohlmann richtete Grußworte an die jungen Europäer.