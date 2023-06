Verdens Stadtgärten laden ein zum Verweilen

Von: Katrin Preuß

Für acht ist Platz, der Rest muss stehen – oder sich auf die gegenüber stehende Bank setzen. Team und Besucher des Domherrenhauses freuen sich über den Sitz im Grünen, den die Firma Offer (hinten rechts Chef Gerd Offer, vorne links Vorarbeiter Pajtim Shala) am Museum geschaffen hat. © Preuß

Die Verdener Innenstadtgärten sind nun auch offiziell eingeweiht. In der Ritterstraße, der Predigerstraße und am Domherrenhaus sind grüne Oasen entstanden.

Verden – Es summt und brummt in der Predigerstraße; am Domherrenhaus plätschert das Wasser des Störtebeker-Brunnens; in der Ritterstraße herrscht einfach nur Ruhe.

Grüne Oasen mit Aufenthaltsqualität sollten im Rahmen des Projektes „Innenstadtgärten“ entstehen. „Ziel erreicht“, könnte man angesichts der Ergebnisse sagen, die Silke Schwarz vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün und Bürgermeister Lutz Brockmann gestern Morgen bei einem kleinen Rundgang mit der Presse präsentierten.

Landschaftsarchitekten des Hamburger Büros Mera hatten sich mit ihren Ideen für die Innenstadtgärten im Rahmen eines Wettbewerbs durchgesetzt. Umgesetzt wurden die Entwürfe dann von der Dörverdener Gartenbaufirma Fortmann und dem Verdener Unternehmen Offer.

Besser zu sehen: der Störtebeker-Brunnen am Domherrenhaus. © Preuß

Eine Arbeit unter hohem Zeitdruck. Die Planungs- und Baukosten für die drei Innenstadtgärten – insgesamt rund 340 000 Euro – sind zwar zu 90 Prozent förderfähig. Dass aber Geld aus dem Topf der EU im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ gen Verden fließt, war an die Bedingung geknüpft, dass die Maßnahmen bis Mitte Mai abgeschlossen sind. Baubeginn war Anfang des Jahres. Gestern nun zeigten sich sowohl Silke Schwarz als auch Lutz Brockmann gegenüber Jan Ole Fortmann und Gerd Offer überaus dankbar für die rasche Umsetzung.

Das Team des Domherrenhauses feierte die gelungene Umgestaltung mit Musik von Cellistin Olga Zhegunova und einem Tanz der Blauen Vormittagsgruppe der Kita St. Josef. Wo vor wenigen Monaten noch kleinteiliges Pflaster lag, wachsen nun, eingefasst von Ilex-Crenata-Hecken, Waldmeister und Elfenblume, Felsenbirne und Purpurglöckchen, Veilchen und Fingerhut. Der Störtebeker-Brunnen scheint durch eine neue, barrierefreie Pflasterung näher an das Museum herangerückt zu sein. Insgesamt spiegele der neue Garten die einstige Bepflanzung barocke Hofanlage des Domherrenhauses wider, freute sich Museumsleiterin Frauke Müller. Darauf habe es bereits viele positive Rückmeldungen gegeben.

Alle drei Orte haben nun durch die Entsiegelung von Flächen und das Anpflanzen von Bäumen und Stauden eine deutliche Aufwertung erfahren. Sitzbänke laden dazu ein, Platz zu nehmen und sich an dem Grün zu erfreuen. Und wo keine Pflastersteine mehr sind, kann Regenwasser besser versickern.

Manches muss sich in den nächsten ein, zwei Jahren noch entwickeln. So müssen auch die Stockrosen, das verbindende Element zwischen den drei Orten, noch in die Erde gesetzt werden. Das, so Silke Schwarz, sei für das Ende des Sommers geplant.

Beete entlang der Predigerstraße als blühende „Abstandshalter“. © Preuß

Entlang der Predigerstraße, zwischen Tempelpforte und Unterer Straße, tobt bereits das pralle Leben. Hier scheint die Sonne, freuen sich die Insekten über Akelei und Glockenblume, Islandmohn und Skabiosen. Die Anwohner wiederum freuen sich darüber, dass die Beete vor ihren Fenstern die Passanten ein wenig auf Abstand halten.

Zieräpfel und Mehlbeere bringen als Bäume weitere Farbe in Spiel. Rasen und Pflaster vor dem Eingangsbereich der Wohnanlage sind einem Garten gewichen, in dem je nach Jahreszeit eine neue Blume blüht.

Am Morgen auf jeden Fall ein lauschiges Plätzchen: eine der Bänke am Mahnmal in der Ritterstraße. Gartenbauer Jan Ole Fortmann aus Dörverden, Silke Schwarze und Lutz Brockmann sitzen Probe und finden das Projekt gelungen. © Preuß

In der Ritterstraße, zwischen den beiden Rathäusern, haben Jan Ole Fortmann und sein Team unter anderem Heide, Lilien, Christrosen und Farne in die Erde gesetzt. Eine Gleditschie, im Deutschen Lederhülsenbaum, soll in den nächsten Jahren zum Schattenspender heranwachsen.

„Sie hat eine superschöne Herbstfarbe und gehört zu den Zukunftsbäumen“, erklärte Fortmann. Denn die Gleditschie ist recht klimarobust, „anders als die Deutsche Eiche, sie ist für das Stadtgrün inzwischen fast ungeeignet“.

Momentan muss auch der Baum noch regelmäßig gegossen werden. Zweimal in der Woche gibt's reichlich Wasser. Öfter nicht. „Man muss die Pflanzen fordern, in die Tiefe zu gehen“, so der Experte. Doch auch jetzt gilt bereits: Die beiden Beete in Kombination, sie sind nicht nur eine Aufforderung zum Verweilen, etwa für die Senioren vom benachbarten Johannisheim. Sie setzen auch das Mahnmal für die jüdischen Opfer aus der NS-Zeit in Szene, verleihen der Stele eine angemessene Bedeutung und Würde.