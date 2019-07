EU-Charta in Szene gesetzt

Verden – „Ich wurde wegen meiner Herkunft diskriminiert“, „Ich wegen meiner Sexualität“, „Ich wegen meines Geschlechtes.“ Einzeln traten die Teilnehmer des siebten Eurocamps am Podest vor dem Rathaus vor und nannten so Beispiele für Diskriminierung. Während der zwei Wochen, in denen die Stadt Verden ihr Gastgeber war, hatten sie sich mit den Themen Menschen- und Grundrechte, Demokratie und Europa beschäftigt. Auf dem Rathausplatz verabschiedeten sie sich mit den Ergebnissen, die sie in eine beeindruckende Präsentation verpackt hatten.

Die 24 Jugendlichen aus den Partnerstädten Havelberg, Formigine, Saumur, Verden und Warwick sowie aus Zielona Gora hatten sich am 17. zum siebten Eurocamp der Städtepartnerschaft in Verden getroffen. Für ihre Abschlusspräsentation hatten sich die jungen Menschen mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union auseinandergesetzt. Die Artikel, die ihnen besonders wichtig sind, setzten sie in zwei Aufführungen in Standbilder und Performances um.

„Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“, heißt es in Artikel 10 der Charta. Die Jugendlichen zeigten in ihrer Darstellung die Vielfalt der Religionen auf. Artikel 21 besagt, dass niemand wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden darf. Artikel 40 der EU-Charta besagt, dass EU-Bürger aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen haben. Diese wichtige europäische Errungenschaft wurde in einer gespielten Wahlszene dargestellt, an deren Ende die Wahlsiegerin jubelnd auf dem Podest stand.

Auch die in Artikel 23 festgeschriebene Gleichheit von Männern und Frauen ist den jungen Menschen wichtig. Dass es hier noch viel zu tun ist, zeigten sie anhand der unterschiedlichen Löhne von Männern und Frauen auf.

Ein Punkt, der den Jugendlichen aus allen fünf Nationen gleichermaßen am Herzen liegt ist, ist das in Artikel 18 verbriefte Asylrecht. Symbolisch wurde den Asylsuchenden die helfende Hand gereicht. „Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit“, heißt es schließlich in Artikel 6. Dargestellt wurde dieses mit einem ausgelassenen Tanz. Weitere Themen, die gekonnt szenisch umgesetzt wurden, waren der Umwelt- und der Tierschutz sowie das Recht auf Bildung. Um die Vielfalt des freien Europa sichtbar werden zu lassen, malten sich die Teilnehmer am Ende gegenseitig mit bunten Farben an.

Bevor es am Dienstag wieder in die Heimatländer geht, fuhren die Eurocamper am Sonntag nach Berlin, wo sie ein volles Programm erwartet. Besucht werden das Paul-Löbe-Haus und der Bundestag sowie die Film- und Lichtprojektion am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Außerdem gibt es eine Führung durch das Parlamentsviertel. ahk

