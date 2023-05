Etwas für die Gesundheit und die Umwelt tun

Teilen

Radeln für den Klimaschutz: 21 Tage lang – vom 1. Bis 21. Mai – können aktive Bürger aus Verden nun schon zum vierten Mal in die Pedale treten und so etwas für sich und die Umwelt tun.

1 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

2 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

3 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

4 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

5 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

6 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

7 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

8 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

9 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

10 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

11 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

12 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

13 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

14 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

15 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

16 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

17 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

18 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

19 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

20 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

21 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

22 / 22 Stadtradeln in Verden gestartet © Saisonauftakt beim WSV Hoya

Am Ende werden die gefahrenen Kilometer addiert und die Kohlendioxid-Einsparung errechnet und den besten Teams und Einzelfahrern winken Preise. Im genannten Zeitraum können alle die in Verden leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne "Stadtradeln" des Klima-Bündnis mitmachen und dabei so viele Radkilometer wie möglich sammeln.

Sich anmelden und mitradeln ist während des gesamten Zeitraums möglich und aktuell sind nach Auskunft von Angelika Revermann, Leiterin der städtischen Tourist-Information, berets 86 Teams mit rund 900 Radlern dabei.