Ein Essen wie im Restaurant

Verdener Tafel spendiert seinen Gästen eine deftige Grünkohl-Mahlzeit

+ An den Kochtöpfen war Sabine Doumbia aktiv.

Verden - Zeit für Deftiges! Kunden und Gäste der Verdener Tafel bekamen in dieser Woche bereits ein Weihnachtsessen serviert. Traditionell aufgetischt wurden Grünkohl und Pinkel, und über 50 Gäste ließen es sich an den festlich dekorierten Tischen schmecken. „Das hat hier heute ja Restaurantcharakter“, meinte eine ältere Frau. Das erlebe sie nicht oft.

Zubereitet wurde die norddeutsche Spezialität selbstverständlich frisch vor Ort und zwar von Sabine Doumbia und ehrenamtlichen Helferinnen. Mittags saßen die Tafelgäste dann gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Reinhard Wadas und einigen Mitarbeitern an den hübsch gedeckten Tischen im Speisesaal und ließen sich das Kohlgericht sowie Schokocreme zum Dessert schmecken. Dort dankte Wadas auch dem fleißigen Küchenteam, das 20 Kilogramm Kartoffeln geschält und aus 20 Kilogramm Grünkohl, 30 Kilogramm Fleisch und Dutzenden Würstchen das leckere Essen zubereitet hatte.

Das Tafel-Team hat in den vergangenen Monaten festgestellt, dass die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt. Und wer bei der Verdener Tafel isst oder sich mit Lebensmitteln versorgt, hat es leider auch nötig. Denn die Menschen bekommen entweder nur eine kleine Rente, verdienen wenig, beziehen Hartz IV, sind alleinerziehend oder manchmal auch hoch verschuldet.

„Ohne die Verdener Tafel bekäme ich nicht so oft etwas Warmes in den Bauch“, erklärt eine Frau, warum sie regelmäßig an der Husarenstraße zu Mittag isst.

Auch in der Weihnachtswoche und zwischen den Jahren lässt der Verein seine Leute nicht im Stich. „Die Tafel hat von montags bis freitags geöffnet und bleibt nur an Feiertagen und an Wochenenden geschlossen“, so der Vorsitzende. J nie