Essen in Mikrowelle angebrannt: Feuerwehr rückt zum Finanzamt aus

Sirenenalarm

+ © Lisa Hustedt Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz im Finanzamt aus. © Lisa Hustedt

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz zum Verdener Finanzamt alarmiert worden. Dort wurde Mittagessen in der Mikrowelle aufgewärmt, und brannte an.