Schottergärten: In Verden wird nicht mehr weggeschaut

+ © Wennhold Nicht erlaubt: Ein mit Schotter versiegelter Vorgarten. © Wennhold

Folie statt Erdboden, Schotter statt Pflanzen? In Verden wird das künftig nicht mehr einfach so hingenommen.

Verden – Wenn ein Gebäude entsteht, wird Boden versiegelt. Der Natur werden Entfaltungsmöglichkeiten genommen, Wasser kann nicht mehr versickern, fließt über die Gosse ab. Immer mehr Baugebiete auszuweisen, wird nicht nur deshalb kritisch gesehen. Wenn dann auch noch im Vorgarten großzügig Folie über die Erde gelegt wird, um dann Kies oder Schotter aufzubringen, und nur ein paar Öffnungen für mickrige Gehölze gelassen werde, dann sind die Eigentümer einfach zu weit gegangen. Über Geschmack lässt sich streiten, über eine unzulässige Versiegelung aber nicht.

Keiner von jenen, die ihre Kieselsteine kunstvoll um ein paar Blickfänge gelegt haben, hat von diesem Passus in der Niedersächsischen Bauordnung gewusst. Erst, als Botaniker und Biologe Ulf Soltau mit seinem Blog „Gärten des Grauens“ viel Aufmerksamkeit bekam, sahen sich die Genehmigungsbehörden in ihrer Umgebung einmal um, und siehe da, ein Trend hatte sich breitgemacht – überall dort, wo zu Ende gebaut worden und aus der Baustraße eine feine Asphaltspur geworden war, vollendeten die Anlieger das Stück zwischen Straße und Hauseingang in eigentümlich grünfeindlicher Haltung.

Aufforderung zum Rückbau

Doch damit ist jetzt Schluss, auch in Verden. Stück für Stück nehmen sich Dagmar Boenig-Willert und Wiebke Niedzella von der Stadtverwaltung Wohnquartiere vor, listen auf, wo unzulässig viel versiegelt wurde und fordern die Grundstückseigentümer zum Rückbau auf. Gestartet wurde im Wohngebiet Neumühlen I und II sowie Ziegeleiweg. Einige Hausbesitzer mussten schon handeln, andere haben eine Frist bis September bekommen. Wer dann nichts getan hat, muss mit der Anordnung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 150 Euro rechnen, bekommt wieder eine Frist und zahlt eine weitere Gebühr, die dann höher ausfallen wird. Schließlich bleibt am Ende noch der Rückbau durch die Stadt, die dem Besitzer dann die Rechnung dafür zuschickt.

So weit lassen es die meisten aber nicht kommen. Zwar seien sie bei einer Informationsveranstaltung teilweise auch sehr verärgert gewesen, hätten in den meisten Fällen aber inzwischen gehandelt oder tun es noch“, sagt Boenig-Willert, die nicht müde wurde, die Notwendigkeit dieses Eingreifens zu erklären. „Es geht um Klimaschutz. Die mit Steinen und Folie zugelegten Flächen heizen sich auf, nachts gibt es kaum eine Abkühlung, Insekten werden hier nicht angelockt und Niederschlagswasser kann nicht versickern.“

Das Entfernen der Steine kann Boening-Willert anordnen, die Art der Bepflanzung nicht. Aber sie bittet darum, den Vorgarten mit heimischen Pflanzenarten zu einer Oase für Schmetterlinge, Hummeln und Bienen werden zu lassen. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, könne für Beschattung sorgen, so wie es die Stadt Verden auf ihren Flächen gerade auch tue. Auch mit dem Anlegen von Stadtgärten zeige die Verwaltung, dass sie dazugelernt habe und der Hitze in der Stadt entgegenwirken möchte.