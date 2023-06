Domweih in Verden: „Es ist kein Beruf, es ist ein Leben“

Von: Katrin Preuß

Teilen

Generationswechsel bei der Grünen Küche: Marcella Stummer übernahm den Stand jetzt von Mama Bettina Karow. Geblieben ist die beliebte Spezialität: das Bruschetta. © Preuß

Generationswechsel auf der Domweih in Verden: Marcella Stummer ist jetzt die Chefin von Karows Grüner Küche - und erzählt von ihrem Beruf als Schaustellerin.

Verden – Auf jeden Fall ein Augenschmaus, was Marcella Stummer in der Auslage von Karows Grüner Küche präsentiert. Lecker belegte Pita-Brote, Knoblauch-Baguette und das beliebte Bruschetta, die Spezialität des Hauses, lassen nicht nur dem Vegetarier und dem Veganer das Wasser im Munde zusammenlaufen. „Es sind alles unsere eigenen Kreationen“, rührt die junge Frau die Werbetrommel für ihre Produkte, die sie gerne in der eigenen Küche entwickelt. „Ich koche und esse gerne“, sagt sie strahlend. Wobei Letzteres der zierlichen Person wahrlich nicht anzusehen ist.

Mit dem Umsatz auf der Verdener Domweih ist die 23-jährige Jung-Schaustellerin schon mal zufrieden. Ist ja auch echtes „Rausfahr-Wetter“, eine gute Voraussetzung zum Geldverdienen.

Vor 16 Jahren entwickelten Marcellas Eltern, Bettina und Alex Karow, gemeinsam mit ihrem Bruder, auch ein Alex und damals knapp volljährig, das Konzept für die Grüne Küche. So, wie andere ihrem Nachwuchs die Ausbildung oder das Studium finanzierten, sei es in der Schausteller-Branche durchaus üblich, den Weg in den Beruf über ein eigenes Geschäft zu ebnen, erklärt die junge Frau. „Egal, wie klein es ist.“

Mittlerweile betreibt ihre Familie fünf dieser Veggie-Stände. Bruder Alex ist außerdem mit einem festen Lokal, dem „Pitaling“, an den Landungsbrücken in Hamburg, der Heimatstadt der Karows, zu finden. Auch die Eltern sind mit ihrem Schlemmergarten im beschaulichen Seestermühe quasi „sesshaft“ geworden,

Die Grüne Küche, wie sie jetzt am Johanniswall auf der Domweih steht, ist nun vom Bruder über die Mutter auf die Tochter übergegangen. Den Stand betreibt Marcella mit Unterstützung ihres Mannes, dem dritten Alex im Bunde. Er ist wie seine Frau ein echtes Schausteller-Kind.

„Ich habe schon im Maxi Cosi hinten auf dem Tresen gestanden“, berichtet sie schmunzelnd. Vorne verkauften die Eltern frische Waffeln, im Hintergrund kriegte Klein-Marcella bereits in jungen Jahren mit, wie das Geschäft läuft. Und das ist auf jeden Fall eins: mit reichlich Arbeit und einem Leben im mobilen Heim verbunden.

Ihre Eltern hätten sich daher für sie durchaus einen klassischen Ausbildungsberuf gewünscht, berichtet sie. „Etwas, was sicher ist.“ Doch „für mich war immer klar: Ich werde Schausteller“, bekräftigt sie. Die Liebe zu Alex Stummer, die immerhin schon sieben Jahre währt, zementierte den Berufswunsch schließlich.

Dass der Betrieb an die nächste Generation weitergegeben wird, ist in der Branche nichts Ungewöhnliches. Hier wird Tradition besonders groß geschrieben.

Was genau die Faszination ausmacht, kann aber auch die 23-Jährige nicht in Worte fassen. Es mag mit der familiären Atmosphäre zu tun haben, die die Branche prägt. Man kennt und erkennt sich, ist miteinander befreundet, hilft einander. Und wenn man nach so einem Fest wieder auseinander geht, dann wünscht man sich „immer einen Euro mehr in der Kasse, als man tatsächlich benötigt“, erzählt sie.

Familienfreundliche Arbeitszeiten machen den Beruf kaum reizvoll. „Wir haben das gerade ausgerechnet. Im Jahr sind wir an 243 Tagen unterwegs“, berichtet die junge Frau. Klar, Weihnachten wird im Kreise der Familie gefeiert. Und im Januar oder Februar, wenn keine großen (Volks-)Feste stattfinden, ist auch mal ein Urlaub drin, der dann gerne in ferne Gefilde führen darf.

Daran, dass sie ihren 24. Geburtstag am kommenden Sonnabend feiern kann, ist allerdings nicht zu denken. Dann wird Marcella Stummer die Leckereien der Grünen Küche in Neustadt am Rübenberge anbieten. Der Termin habe sich kurzfristig ergeben, weil jemand abgesagt habe, erklärt sie. Sie und ihr Mann springen nun ein. „Flexibilität ist bei uns das A und O“, sagt sie über ihre Branche und klingt dabei durchaus stolz.

Schausteller sein, das heißt auch, sich mit allem auskennen zu müssen. Wer sich hier behaupten will, sollte das Handwerkliche genauso beherrschen wie das Kaufmännische.

Die Schule bereitet darauf nur bedingt vor. Die zwölfjährige Schulpflicht müssen aber auch Schausteller-Kinder erfüllen.

Für Marcella bedeutete das, sich stets auf neue Orte einstellen zu müssen. „Ich bin in Bremen zur Schule gegangen, in Oldenburg, in Binz, in Schwerin...“, also immer gerade da, wo die Eltern gerade geschäftlich ihre Zelten aufgeschlagen hatten. Ab Klasse 8 blieb Marcella dann zu Hause in Hamburg und machte nach Klasse 10 ihren Abschluss. Zweimal Blockunterricht in Neumünster reichte schließlich aus, um der Schulpflicht genüge zu tun.

Klingt nach einer anstrengenden Jugend, hat dafür andere Vorzüge. Wer von Kindesbeinen an im elterlichen Betrieb mitarbeitet, lernt früh, mit fremden Leuten umzugehen. „Wir sind alle ziemlich selbstbewusst, direkt und offen“, sagt Marcella Stummer. Das hätten ihr Lehrer immer wieder bestätigt. „Und, dass wir gut verkaufen können“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

„Es ist kein Beruf, es ist ein Leben“, sagt sie denn auch über die Schaustellerei. Entsprechend schwierig war es, als während der Pandemie alle Feste und Märkte ausfielen. „Das war wirklich ungewohnt. Man hatte dann Hummeln im A.....“

Geholfen habe, dass die Familie fest zusammenhielt. Die Stummers wohnen in Bruchhausen-Vilsen nahe beieinander, unterstützten sich und sei es dadurch, dass gemeinsam für alle gekocht wurde. „Es hat andere schwerer getroffen“, kann die junge Frau so rückblickend über den Lockdown sagen und den Monaten der erzwungenen Untätigkeit sogar noch etwas Positives abgewinnen: Sie und ihr Mann hatten plötzlich Zeit für Hobbys. Sie konnte reiten gehen, er machte seinen Angelschein.