Ausbildungsmarkt im Landkreis Verden: Es bleibt ein Bewerbermarkt

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Berichteten über die Situation am Ausbildungsmarkt: Siegfried Deutsch, Natalia Schäfer, Bernd Afflerbach, Ante Tobias Brekenfeld und Christoph Tietje (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Die Verschiebung von einem Anbieter- zu einem Bewerbermarkt setzt sich fort. Immer weniger junge Menschen möchten eine Ausbildung machen.

Verden – Auszubildende bleiben umworben. Die Verschiebung von einem Anbieter- zu einem Bewerbermarkt setzt sich fort. So lautete das Fazit der Pressekonferenz zum Ausbildungsmarkt 2021/22, zu der IHK, Handwerkskammer, Arbeitsagentur und das kommunale Jobcenter in die Geschäftsstelle der IHK in Verden eingeladen hatten.

Bernd Afflerbach, Vizepräsident der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, vermeldete einen Rückgang der neu eingetragenen Ausbildungsverträge von 5,5 Prozent. Branchenbezogen sei die Lage aber in vielen Bereichen entspannt. So gebe es in den Bereichen Chemie, Physik, Biologie sowie Papier und Druck sogar einen Zuwachs von rund 30 Prozent. Am stärksten rückläufig seien die Bereiche Nahrung und Genuss, Versicherungen, Verkehr und Transport sowie die kaufmännischen Berufe. Im Landkreis Verden sei der Rückgang mit zwei Prozent zum Vorjahr aber noch überschaubar.

„Es wird immer schwieriger, junge Menschen zu finden, die bereit sind, händisch im Unternehmen zu arbeiten. Viele wollen nur noch vor dem Bildschirm sitzen. Daran müssen wir arbeiten“, so der IHK-Vizepräsident. Ein weiteres Ziel sei es, Abiturienten für eine duale Ausbildung zu gewinnen. „Diese Ausbildung favorisiere ich, die Jugendlichen können so direkt in den Betrieb integriert werden“, weiß Afflerbach. Nach wie vor habe ein Großteil der Azubis einen Realschulabschluss. Die Zahl der Abiturienten, die eine Ausbildung beginnen, sinke wieder.

Auch die Zahlen an den Berufsbildenden Schulen gehen zurück, viele Schüler müssten nun weite Wege in Kauf nehmen. „Eine Berufsschulklasse wird erst ab 14 Schülern eingerichtet. Für uns in der Fläche ist das ein ernstes Problem. Wir brauchen andere Richtlinien für die Berufsbildenden Schulen. Die Beschulung ist ein Ausbildungskriterium“, betonte Siegfried Deutsch, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer und Leiter der Geschäftsstelle Verden.

„Die Verschiebung von einem Anbieter- zu einem Bewerbermarkt setzt sich fort“, formulierte Christoph Tietje, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Verden-Nienburg, als zentrale Botschaft. Vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September dieses Jahres haben sich 821 junge Erwachsene bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur im Landkreis Verden gemeldet. Das waren 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr, im Vergleich zum Vorvorjahr sogar minus 12,6 Prozent. Zum Abschluss des aktuellen Berichtsjahres konnten 755 junge Ausbildungssuchende in eine Ausbildung, ausbildungsvorbereitende Maßnahme oder eine entsprechende Alternative vermittelt werden. Das sind 33 weniger als im letzten Jahr und sogar 140 weniger als im Jahr 2019/2020. „Im abgelaufenen Berichtsjahr ist die Ausbildungsneigung der Jugendlichen erneut gesunken“, stellte Tietje fest. Es sei bei den Jugendlichen eine gewisse Unsicherheit festzustellen. Wichtig sei daher die Berufsberatung vor Ort.

Auf der Angebotsseite sei seitens der gemeldeten Ausbildungsstellen ein Anstieg festzustellen. Vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 meldeten die Arbeitgeber im Landkreis Verden 1 106 Ausbildungsplätze. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,9 Prozent. „Der erneute Zuwachs bei den Stellenmeldungen zeigt, dass der Bedarf an Nachwuchskräften bei den Betrieben ungebrochen ist“, so der Agenturchef. Von den gemeldeten Lehrstellen waren bis zum 30. September 44 unbesetzt. Insbesondere im kaufmännischen Bereich und in der Verwaltung, im Handel, in der Logistik sowie in Produktions- und Fertigungsberufen fehlen Azubis. „Die Auswahl an Ausbildungsstellen für junge Menschen ist weiterhin sehr gut“, so Tietje Auch wenn nicht alle Anforderungen erfüllt werden, sollten die Jugendliche ihre Chance nutzen und mit den Betrieben in Kontakt treten.

Im Handwerk ist die Situation noch schwieriger. „Der Wettbewerb wird heißer, die Betriebe kämpfen um jeden Auszubildenden“, berichtete der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Ante Tobias Brekenfeld. Man wolle sich auf Berufsmessen stärker präsentieren und auf sozialen Netzwerken für das Handwerk werben. Zudem müsse die Arbeit mit anderen Berufsbildenden Schulen verstärkt werden, auch digital. „Wer hier nicht beschult werden kann, zieht weg“, weiß Brekenfeld.

Natalia Schäfer vom Jobcenter im Landkreis Verden berichtete, dass von den Schulabgängern im Rechtskreis SGB II 14,2 Prozent 2021/2022 eine Ausbildung begannen. Eine Steigerung um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten würden aber weiterführende Schulen besuchen. Knapp 40 Prozent blieben unversorgt. „Viele Schüler sind nicht ausbildungsreif und brauchen individuelle Betreuung.“ ahk