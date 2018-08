Erzählte Erinnerungen

Lorenz Meyboden, Ingwe Murtada und Barbara von Monkiewitsch (v.li.) erinnerten in einer musikalisch umrahmten Lesung unter dem Titel „Das Zeitlose in den Dingen der sichtbaren Welt“ an das Leben und Wirken des Fischerhuder Malers Hans Meyboden. - Foto: Fischerhuder Kunstverein

Fischerhude - Im Rahmen seiner laufenden Ausstellung von Werken des Fischerhuder Malers Hans Meyboden (1901-1965) in Buthmanns Hof hatte der Fischerhuder Kunstverein am Sonntag zu einer Lesung zu Leben und Wirken von Hans Meyboden eingeladen. Sein Sohn Lorenz las im Wechsel mit Barbara von Monkiewitsch vom Kunstverein Erinnerungen in fünf Lebensabschnitten unter dem Titel „Das Zeitlose in den Dingen der sichtbaren Welt“, musikalisch umrahmt von der Geigerin Ingwe Murtada.

Die Begrüßung der Gäste auf dem nahezu überfüllten Flett übernahm Wolf-Dietmar Stock, Vorsitzender des Kunstvereins Fischerhude, in Form von zwei kleinen Scharaden – pantomimische Rätsel, die vom Publikum schnell gelöst wurden. Hans Meyboden und sein Malerfreund Erhart Mitzlaff hatten bei privaten Festen in den fünfziger und sechziger Jahren das spontane Scharadenspiel mit Hingabe gepflegt.

Hans Meybodens Vater war zunächst Richter in Verden. Enkelsohn Lorenz schilderte ihn als streng, patriarchalisch und nationalistisch gesinnt, während die Großmutter sensibel und künstlerisch interessiert war, allerdings früh verstarb. Gegen den Willen des Vaters interessierte sich Hans Meyboden bereits als Junge für die Bildende Kunst und malte heimlich in seinem Zimmer, in das er sich einschloss. Der Direktor der Bremer Kunsthalle empfahl ihm ein Studium an der Hamburger Kunst- und Gewerbeschule. Dort wurde ihm jedoch ein Akademiestudium in Dresden empfohlen. So wurde Hans Meyboden der erste Meisterschüler von Oskar Kokoschka. Nach der Akademiezeit ging Meyboden für einige Jahre nach Amerika, verdiente sich als Tellerwäscher, Babysitter und Schriftenmaler sein Geld.

Zurück in Deutschland, verursachte ein Skiunfall eine Nervenkrankheit und infizierte sich Meyboden mit Tuberkulose. In Berlin, das für einige Jahre seine Heimat wurde, studierte er an der Preußischen Akademie der Künste. 1933 kam Hans Meyboden in das Künstlerdorf Fischerhude und nutzte das frei gewordene Maleratelier von Wilhelm Heinrich Rohmeyer. Hier lernte er auch dessen Tochter Gretlis kennen, die später seine Frau wurde.

Sohn Lorenz Meyboden, Jahrgang 1951, erzählte, wie er als Baby in einem Brötchenkorb bei Bachmusik über die Schwelle des Backhauses getragen wurde, in dem die junge Familie ohne Wasser und Strom lebte und das Plumpsklo von Körbers nutzte. Durch einen günstigen Kredit vom Landkreis konnte sich Hans Meyboden in Quelkhorn ein kleines Haus mit Atelier bauen. Schließlich erhielt er 1956 eine Berufung als Professor an die Akademie der Bildenden Künste in Freiburg, wo er 1965 überraschend an einem Hirnschlag starb.

Die erzählten und gelesenen Erinnerungen durch seinen Sohn Lorenz, der als Sprecher und Schauspieler ebenfalls eine künstlerische Laufbahn eingeschlagen hat, machten deutlich, dass Hans Meyboden ein vielseitig gebildeter Zeitgenosse und eine vielschichtige Persönlichkeit war. „Seine Briefe an eine Schülerin, aus denen zitiert wurde, haben literarische Qualität“, betonte Gastgeber Stock vom Fischerhuder Kunstverein.

Die Ausstellung „Hans Meyboden – Fest der Dinge“ ist noch bis Ende Oktober beim Kunstverein in Buthmanns Hof zu sehen (mittwochs bis samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 17.30 Uhr).