Aus der Erweiterung wurde nichts

Verden - Von Erika Wennhold . „Es muss mal eine Schmiede gewesen sein,“ vermutet Museumsleiter Dr. Björn Emigholz. Denn im Durchgang zum Hof ist das typische Zeichen für Feuerstellen, der rote Hahn, noch zu sehen.“ Die Zeit der Schmiede grenzt Emigholz vom 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Der rote Hahn wies damals der Feuerwehr im Falle eines Brandes den Weg. Es ist kein Schmuckstück, dennoch bedauert Emigholz den Abriss des Gebäudes in direkter Nachbarschaft zum Historischen Museum Domherrenhaus in der Fischerstraße.

Nicht, weil ihm noch irgendetwas an dem Gebäude gefallen würde, sondern, weil es eine ganz besondere Rolle spielte, als sich der Museumsleiter 1990 um die Nachfolge von Wolfgang Schöttler bewarb, der zusammen mit Ehefrau Ilse das damalige Heimatmuseum bis dahin ehrenamtlich geleitet hatte. Schon die beiden Ehrenamtlichen hatten eine Erweiterung des Museums für unumgänglich angesehen, das Haus links neben dem Eingang in der Fischerstraße war dafür bereits von der Stadt angekauft worden. Nachfolger Emigholz erinnert sich: „Das war ein großes Thema bei der Bewerbung um die hauptamtliche Leitung des Museums.“ Es hatte sogar schon Architektenwettbewerbe für den Erweiterungsbau gegeben, der von einer Fläche für Parkplätze flankiert werden sollte. Abriss und Neubau standen vor zwei Jahrzehnten also schon mal zur Debatte. Dennoch wurde nichts daraus. Emigholz: „Dabei hätte es EU-Gelder für den Erweiterungsbau gegeben. Der Eigenanteil von 100 000 DM war dem Stadtrat dann aber zuviel. Das Projekt wurde abgelehnt. Das war sehr ärgerlich.“

Bürgermeister Lutz Brockmann war damals zwar schon SPD-Stadtratsmitglied, erinnert sich jedoch nicht mehr genau an die Details der damaligen Ablehnung. „Die Entwicklung ist ja auch eine andere. Heute ist das Museum durch wechselnde Ausstellungen lebendig.“ Er verweist auf einen Beschluss des Stadtrates von 2012, wonach das Gebäude Große Fischerstraße 8 nicht mehr dem Museum zugeordnet wird, sondern zugunsten von Wohnbebauung und der Schaffung von Parkplätzen abgerissen wird. Brockmann: „Der Spielplatz wird deutlich kleiner werden, das Grundstück für Wohnbebauung zur Verfügung gestellt.“ Dafür müsse der Bebauungsplan geändert werden, in dessen Verfahren auch die Anwohner gehört werden.

Emigholz, der neben der Leitung des Domherrenhauses auch die Aufgaben des Stadtarchivars übernahm, erinnert sich, dass das Abrisshaus zeitweise für die Unterbringung von Obdachlosen und später auch als erste Anlaufstelle für Spätaussiedler aus Russland genutzt wurde. Dann diente es doch dem Museum, allerdings in anderer Art und Weise als ursprünglich mal gedacht: Es wurde Magazin, sozusagen Abstellraum für abgängige Dinge, Verkleidungssachen, uralte Vitrinen oder alte Zeitungsbestände.

Inzwischen wurde entrümpelt. Was nicht mehr brauchbar war, landete auf dem Müll, die alten Zeitungsbestände erhielt das Dokumentationszentrum (Doz 20). Das Gebäude stand leer, wurde nicht mehr beheizt, die Bausubstanz litt mehr und mehr unter eindringender Feuchtigkeit, es bildete sich Schimmel.

Der Abriss, begonnen wurde mit der Demontage des Innenlebens und der Entfernung aller Fenster, lässt Emigholz noch einmal zurückblicken auf Pläne, die nicht umgesetzt werden konnten. „Die Idee der Erweiterung war, mit allem, was im Museum stand, in den Anbau umzuziehen.“ Der Herrenhof habe peu à peu in die barocke Urzeit von 1708 versetzt werden sollen. „Das hätte was werden können.“

Der Museumsleiter musste umdenken. „Wir haben entschieden, aus dem, was ist, etwas zu machen. Inzwischen sind es 900 Quadratmeter Schaufläche. Hinzu kommt der Innenhof mit steinernen Zeugen der Geschichte. Seit Mitte der 90er-Jahre gibt es außerdem viel Unterstützung durch den Wirtschaftsförderkreis.“