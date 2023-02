Erstmals wieder größeres Baugebiet in Verden am Start

Von: Heinrich Kracke

Noch liegt hier eine Freifläche, noch stehen hier Gewächshäuser: das Gelände der Gärtnerei Lienhop in Borstel. © Kracke

Über 100 Wohneinheiten sollen auf dem Areal der Gärtnerei Lienhop in Verden-Borstel entstehen. Jetzt beginnt der Weg durch die Genehmigungsinstanzen.

Verden – Drei Jahre nach dem rasanten Abverkauf des letzten größeren Verdener Baugebiets zeichnet sich jetzt eine Entspannung der Lage ab. Eine nächste Fläche üppigeren Ausmaßes geht an den Start. In Borstel soll das Gelände der Gärtnerei Lienhop künftig dem Wohnen und Leben dienen. Mehr als 100 Familien finden hier ersten Plänen zufolge Platz. Der Borsteler Ortsrat will sich am morgigen Donnerstag erstmals mit den Vorstellungen auseinandersetzen. Damit entstünden innerhalb eines Radius von gut einem Kilometer insgesamt rund 170 Wohneinheiten. Schon im Frühjahr vergangenen Jahres war in Eitze das Gelände der Baumschule Wittbold-Müller als Areal für Häuslebauer angeschoben worden.

Bis zum Baubeginn dauert‘s noch zwei Jahre

Als Investor an der Borsteler Trift tritt die Heide-Quartier Borstel GmbH auf, hinter der im Wesentlichen die Holzkamm-Bau aus Verden steht. Die Gärtnerei Lienhop, die hier über Jahrzehnte auf der etwa sechs Hektar großen Fläche tätig war, wolle zeitnah ihren Betrieb aufgeben, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Gedacht ist laut einem ersten Entwurf an 102 Wohneinheiten mit einer Mischung aus nahezu allen Wohnformen. Reihenhäuser kommen genauso in Frage wie Mehrfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser. Sogar an einen Standort für die trendigen Tiny-Houses ist gedacht. Für die „winzigen Häuser“ mit Wohnwagen-Charakter und einer Fläche von 15 bis 45 Quadratmetern. Aktuell sind für die kostengünstigen Mikrohäuser, die gegenwärtig für unter 100 000 Euro zu haben sind, vier Grundstücke mit je 190 Quadratmetern vorgesehen. Die Stadtverwaltung begrüßt ausdrücklich die Initiative, und auch aus der Verdener Politik ist wenig Gegenwind für das neue Baugebiet zu erwarten. Aber ehe dort tatsächlich die ersten Bodenplatten gegossen werden, dürften noch gut zwei Jahre ins Land ziehen. Das Heide-Quartier tritt jetzt erst den Weg durch die Instanzen an, allein das, Achtung: Unwort!, Bebauungsplanverfahren kann sich über die nächsten zwei Jahr hinziehen.

Knackpunkt Friederikenholz

Wenn es dabei bleibt. Ganz unkompliziert ist es in diesem Fall nicht, aus einer Gärtnerei mit ohnehin schon viel Freifläche ein Bauland zu formen. Eine der Tücken steckt im Westen des Geländes, heißt Friederikenholz und betrifft den Klimaschutz. Die Stadtverwaltung hat eine Kaltluftschneise ausgemacht, die sich von der Feldmark über eben dieses Wäldchen bis in die Innenstadt erstreckt und schon im Flächennutzungsplan niedergeschrieben ist. In den vorliegenden Plänen seien zwar überschlägig Grünstreifen und Co eingearbeitet, die konkreten Auswirkungen seien aber in einem Fachgutachten zu klären. Auch die Nähe zum Gewerbegebiet an der Max-Planck-Straße macht's nicht einfacher. Um etwa des Lärmschutzes Herr zu werden, hat der Investor bereits Abstandsflächen in die Pläne eingebaut.

Wie sich die verschiedenen Wohnformen aufteilen, ist bereits aus ersten Skizzen ersichtlich. Neben den vier Tiny-Houses ist beispielsweise an eine Möglichkeit für ältere Borsteler Einwohner gedacht, auch bei altersbedingtem Umzug in der Ortschaft verbleiben zu können. In drei Mehrfamilienhäusern mit je zehn Wohnungen soll dafür Platz geschaffen werden. Zwei Dutzend Reihenhäuser richten sich etwa als verdichtete Wohnform an junge Familien. Elf Doppelhäuser erlauben darüber hinaus eine Nutzung fürs Mehrgenerationenwohnen.

Klimaneutrale Wärme und regenerative Stromerzeugung

In Sachen Klimaschutz betritt auch dieses Baugebiet Neuland. Gedacht sei an eine klimaneutrale, gemeinsame Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen zum Beispiel aus Erdwärme und Abwasser sowie eine regenerative Stromerzeugung, die ausdrücklich verpflichtend ausfällt. Sogar bis in die Mobilität der künftigen Bewohner reichen die Vorstellungen des Investors. Auf E-Mobilität werde gesetzt, ein Car-Sharing solle auf den Weg gebracht werden.