Erstmals mit einem Flohmarkt für Kanus und Co

Verden - Ihrem Namen alle Ehre machen dürfte morgen wieder die Aller-Hochwasser-Rallye des Wassersportvereins Verden (WSV). Entstanden ist diese vor vielen Jahren aus der Idee, dass es doch möglich sein muss, die Aller ab Celle bei Hochwasser in einem Rutsch befahren zu können, ohne die Boote um die vier Wehre herumtragen zu müssen. Klappen wird das in diesem Jahr nach derzeitigem Stand nicht, aber es wird gewiss ein großes Wiedersehen von Paddelfreunden.

Für die ehrgeizigsten Wassersportler geht es morgens um 6 Uhr in Celle aufs Wasser. 112 Flusskilometer durch das herrliche Allertal trennen die beiden Städte. Sportlich eine echte Herausforderung. Weitere Startpunkte liegen in Hodenhagen (55 Flusskilometer) und Rethem (31 Flusskilometer). Doch ganz gleich, welche Streckenlänge die Teilnehmer wählen, alle haben das selbe Ziel: das Bootshaus des WSV in Verden, Am Dithmarsberg.

Dort geht es in den Mittagsstunden so richtig los. Ab zirka 14 Uhr könnten die Boote dort im Minutentakt eintreffen. Für das leibliche Wohl der Wassersportler, aber auch schaulustiger Landratten wird vom Verein auf vielfältige Seite gesorgt.

Dieses Jahr gibt es zudem einen Flohmarkt für Kanu, Ausrüstung und Zubehör in der Bootshalle. Bei erwarteten 500 Paddlern dürfte für reichlich Kundschaft gesorgt. Abgabe und Ausstellung der zu verkaufenden Sachen ist heute, 17 bis 18 Uhr, und morgen, ab 13.30 Uhr.

wb