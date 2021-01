Erstmal ein Blick von oben auf Dom und Allermündung

Westen – Erstmal in Richtung Allermündung. Er ahnt schon, wonach seinen Fluggästen ist. Nach dem Start der freie Blick aus der Höhe auf eine Landschaft mit zwei unglaublich kurvenreichen Flüssen, anschließend der Dom von oben, und weil‘s so schön ist, gern auch noch eine Runde über das Zuhause der staunenden Passagiere. Zahllose Gastflüge hat Winfried Hans als Pilot des Verdener Luftfahrt-Vereins absolviert, tausende Male zu unvergesslichen Erlebnissen beigetragen. Jetzt wurde ihm selbst eine besondere Ehre zuteil. Anfang November durfte er einer Mitteilung des Vereins zufolge auf 50 Jahre aktive Mitgliedschaft auf dem Flugplatz Scharnhorst zurückblicken. Die Silberne Ehrennadel des Luftsportverbandes Niedersachsen bekam er inzwischen vom stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Carl-Christian Grigo überreicht.

Auf dem Flugplatz Scharnhorst gehört Winfried Hans über Jahrzehnte zu den tragenden Säulen im Team. Die gute Zusammenarbeit, die über Ewigkeiten die Vorstandsmannschaft auszeichnet, begann nicht erst irgendwann, sie begann schon gleich zum Start seines fliegerischen Engagements. „Begonnen habe ich damals beim Segelflug. Mein Fluglehrer war Erich Schwinge“, sagt er. Schon zwei Jahre später hatte er sämtliche wichtige Lizenzen in der Tasche. Und das auf die heimliche Art und Weise. Er habe sich zur Motorflug-Ausbildung in Ganderkesee angemeldet, erzählt er mit einem Schmunzeln. Nach der Prüfung in Braunschweig sei er mit einer Cessna 150 zur Verwunderung der Verdener Vereinsmitglieder in Scharnhorst gelandet.

Es sollte der einzige Überraschungsflug bleiben. Schnell bildete sich unter seinem Mitwirken ein Team Motorflug.