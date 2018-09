Erstklassiges aus Hamburg

Gestern Abend Auftakt der 20. Verdener Jazz- und Blues-Tage

+ Joja Wendt, Stefan Gwildis und Rolf Claussen (v.l.) sind hervorragende Einzelkünstler. Gestern Abend bewiesen sie allerdings als Söhne Hamburgs ihre Erstklassigkeit als Trio. - Fotos: Preuß

Verden - Bevor die Söhne Hamburgs, Joja Wendt am Flügel, Stefan Gwildis am Schlagzeug und Rolf Claussen am Bass, mit ihrem „Moin, Moin, Moin“-Konzert gestern Abend die Bühne eroberten, gehörte die Stadthalle erst einmal den Söhnen – und Töchtern – Verdens. Die Veranstalter der 20. Verdener Jazz- und Blues-Tage hatten zum Empfang ins Foyer eingeladen. Einerseits, um den Sponsoren, speziell den Stadtwerken und der Kreissparkasse, für ihre Unterstützung zu danken. Andererseits, um sich selbst ein wenig zu feiern (zu lassen). 480 Konzerte in zwei Jahrzehnten sind ja auch kein Pappenstiel.