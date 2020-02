Erster E-Bus surrt durch Verden

Einige hatten gezweifelt. Würde er es bis zur Kreisgrenze schaffen? Und wieder zurück? Er würde. 230 Kilometer beträgt die Reichweite des ersten Elektrobusses im Landkreis Verden. Am kommenden Donnerstag soll er ab 15 Uhr auf dem Verdener Rathausplatz vorgestellt werden. Fahrer der Verden-Walsroder Eisenbahn testeten ihn bereits an den vergangenen Tagen.

Verden – Werkstattmeister Werner Bening manövriert den rotweißen Neuling auf seinen Platz in den VWE-Hallen. Den Platz an der Ladestation. Den mächtigen Stecker andocken, den Stecker, der aussieht wie eine Zapfpistole, und schon kann die jüngste Errungenschaft am Yso-Tunnel wieder Energie tanken. Und liefert gleich die erste Überraschung: Die Akkus sind noch fast voll. Noch 95 Prozent. Und das, obwohl der Bus schon unterwegs war am gestrigen Montag. „Das bestätigt nur unsere Erwartungen“, sagt der Technische Leiter Moritz Bruckhoff, „wir liegen im Verbrauch unter der neuralgischen Marke.“

Werner Bening klettert vom Fahrersitz. Er hat ein Lächeln im Gesicht. Wie jedes Mal, wenn er vom Fahrersitz klettert. Ihm blieb es vorbehalten, als erster mit dem neuen Bus ein paar Runden zu drehen. „Gewöhnen musste ich mich an das geräuschlose Fahren“, sagt er. „Da muss man sich richtig drauf einstellen.“ Und dann wandert jeder zweite Blick auf die Ladeanzeige? Noch genug Dampf auf dem Kessel, pardon: genug Kilowatt auf den Akkus? „Nicht unbedingt“, sagt Bening, „wer sich an die Vorgaben hält, wer also einigermaßen vorausschauend fährt, der kann sicher sein: Es ist genügend Ladung da.“

+ Die Ladeanzeige bleibt im grünen Bereich. „Man muss nur ein wenig vorausschauend fahren“, sagt Werkstattmeister Werner Bening (Bild). © Kracke

Der Knackpunkt liegt bei den Bremsvorgängen. Einfach in den Anker steigen, wie beim herkömmlichen Bus, damit ist es nicht getan. Der E-Bus kann Energie gewinnen. Beim Bremsen, beim behutsamen Bremsen strömt Strom zurück in die Akkus. Sämtliche anderen Herausforderungen hat der Bus ebenfalls schon bestanden. Kurze Haltestellen-Frequenz, Stau auf der Bundesstraße, hier und da mal Überlandfahrten – all das funktionierte. „Sehr komfortabel“, sagt Fahrer Michael Sturzebecher, „ungefähr wie eine Straßenbahnfahrt.“ Beim Anfahren genieße das Vehikel sogar Vorteile gegenüber herkömmlichen Bussen. „Er startet schneller.“

Ein allerdings nicht ganz günstiges Vergnügen. Der E-Bus kostete rund 450.000 Euro, mehr als doppelt so viel wie ein herkömmliches Dieselfahrzeug. Versüßt wird dem Busbetreiber das Engagement mit einer 38-prozentigen Förderung aus Hannover. „Ferner gehen wir von Ersparnissen beim Betrieb des Fahrzeugs aus“, sagt Geschäftsführer Henning Rohde. Mindestens genauso wichtig seien ihm jedoch Energiebilanz und Klimaschutz. „Wir wollen unsere Quoten erreichen. Das geht nur mit dem Einsatz neuer Technologien.“ Der E-Bus ist sogar klimaneutral unterwegs. „Seit Jahresbeginn beziehen wir bei den Stadtwerken ausschließlich Ökostrom.“ Rein rechnerisch würde sogar der Strom von der Photovoltaik-Anlage auf den VWE-Hallen reichen, den Bus zu versorgen. „Aber leider wird er nachts aufgeladen. Dann scheint die Sonne nicht.“

Weitere E-Busse sollen bald in Verden fahren

Schon jetzt steht fest: Dieser E-Bus wird nicht der einzige bleiben, der künftig durchs Stadtgebiet surrt. Für zwei weitere laufen die Ausschreibungen. „Wir rechnen mit ihnen zum Ende dieses Jahres“, sagt Rohde. Diesmal mit der Hoffnung sogar auf einen deutlich höheren Zuschuss. „Wir haben Anträge beim Umweltminister gestellt. Damit soll die Förderquote auf 70 bis 80 Prozent steigen“, so Rohde.

Zunächst mal jedoch geht ein S12 des deutsch-türkischen Elektrobus-Herstellers Sileo an den Start. Clou: Die Akkus mit einer Kapazität von 225 Kilowattstunden sind im Dach des zwölf Meter langen Gefährts installiert. Kleinteilige Akkus. „Im Fall des Falles kann jedes Segment einzeln ausgetauscht werden“, so Technikleiter Bruckhoff. Die beiden Motoren, die direkt in die Antriebsachse, in die Hinterachse also, installiert sind, leisten jeweils rund 160 PS (120 kw). Garantiert wurde den Allerstädtern eine Reichweite von 230 Kilometern. „Das bedeutet, wir müssen mit einer Kilowattstunde pro Kilometer rechnen.“ Bisher lag man bei den Testfahrten bei 0,6 bis 1,0 Kilowatt. „Der Wagen wurde geheizt, das Licht war an“, sagt Bruckhoff, „das heißt: es funktioniert.“ Die Frage eben nur, was im Sommer passiert. Klimaanlagen sind Energiefresser. „Das müssen wir abwarten.“ Eingesetzt werden soll der Bus auf den Linien 711 und 712.