Der erste Termin endet ohne Zuschlag

Zukunft nach Zwangsversteigerung von Gaststättengebäude am Anita-Augspurg-Platz unklar

+ Für das Gaststättengebäude am Anita-Augspurg-Platz lag das höchste Gebot bei 152 000 Euro. Das reichte der Kreissparkasse nichts aus. - Foto: Bruns

Verden - Ein Zuschlag wurde am Mittwoch bei der Zwangsversteigerung eines Gaststättengebäudes am Anita-Augspurg-Platz in Verden nicht erteilt. Zum Termin waren zwei Bieter gekommen, aber den Verkehrswert von 190 000 Euro wollten sie nicht zahlen. Die Kreissparkasse Verden als Gläubiger beantragte daraufhin formgerecht die „einstweilige Einstellung des Verfahrens“.