Verdener Parkpalette hat schon erste Schäden

Erste Schäden sind bereits aufgetreten: Auch an der Parkpalette am Nordertor musste schon nachgebessert werden.

Der Verdener Innenstadt droht der Abbau von Parkflächen. Das Parkhaus an der Brückstraße ist bereits abgängig.

Verden – Ralf Heinrich überlässt nichts dem Zufall. Zu den Debatten des Finanzausschusses wappnet sich der Leiter der städtischen Gebäudewirtschaft mit einem Stapel Papiere. Klimaschonendes Licht in Sporthallen eingebaut, Lärmschutzfenster in Schulen, neu zu gestaltende Pausenhöfe, noch neuerer Lärmschutz. Die Liste, die er vorzulesen pflegt, sie ist lang.

Aber irgendwann enden die guten Nachrichten, und dann braucht der Gebäudewirtschafter keine Zettel mehr. Dann kommen die Probleme auf den Tisch. Und die haben es in sich und beschäftigen ihn wahrscheinlich täglich. Er kennt sie auswendig, im Detail auswendig. Nein, sagt er vor der versammelten Politik, das Parkhaus an der Brückstraße ist ein schwerer Fall, marode bis in die Stahlbewehrung. Aber ein Einzelfall sei es nicht. Es treffe durchaus noch jüngere Bauwerke. Und dann erzählt er die ganze Wahrheit: „Im Prinzip kann diese Problematik auch die Parkpalette am Nordertor treffen. Erste Schäden sind bereits aufgetreten. Noch haben wir sie beheben können.“

Thema Auto entwickelt sich zur Glaubensfrage

Und schon wabert es durch die Luft im Rathaus-Saal, das Thema Auto und Innenstadt. Und es kommt zu den hinlänglich bekannten Glaubensfragen. Zu den beinahe täglichen Glaubensfragen. Zu Fragen folgenden Zuschnitts: Sollen Kunden weiterhin auf vier Rädern sozusagen bis zur Fußgängerzone touren dürfen? Sind weiterhin sämtliche tatsächlichen oder mentalen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um Interessierten den schnellen Einkauf zu ermöglichen? Oder enden diese Zeiten? Ist zum Wohle der Passanten die gute Stube der Stadt freizuhalten von Abgasmief, zum Wohle des Klimaschutzes?

Soll abgerissen werden: das abgängige Parkhaus an der Brückstraße.

Nein, es geht diesmal nicht um die Poller. Das war am Tag vorher im Ausschuss für Straßen und Stadtgrün der Fall. Da ging es im Prinzip darum, die halbe Stadt vom Durchgangsverkehr zu befreien. Einen Tag später ist die Politik einen Schritt weiter. Jetzt geht es um die ganze Stadt. Und anders als noch am Tag zuvor, als das Thema quasi vertagt wurde, sind jetzt sogar Beschlüsse gefasst. Es geht um das Parkhaus an der Brückstraße. Es muss abgerissen werden, das steht fest, auf lange Sicht wie berichtet abgerissen werden. Dennoch lässt sich leidlich streiten, auf welche Weise dieses zu geschehen hat. Eine Glaubensfrage.

CDU: Abriss erst, wenn ein Ersatz zur Verfügung steht

Einen Rettungsanker hatte die CDU geworfen. Das Parkhaus dürfe erst dann abgerissen werden, sagte etwa Lars Brennecke, wenn eine Nachfolgeregelung feststehe. Hundert Parkplätze einfach so plattzumachen, stark genutzte Parkplätze, ohne zu wissen, wie es weitergehe, das sei mit den Christdemokraten nicht zu machen. Zumal in der Süderstadt, die ohnehin großflächig unter Parkplatznot leide wie kein zweites Verdener Quartier. Brennecke forderte ein nächstes Gutachten, in dem zweifelsfrei geklärt werde, welche Restlebenszeit das Parkhaus habe, welche sichere Restlebenszeit. Und er sagte: „Sollten bis dahin keine Parkplatz-Alternativen gefunden sein, dann sollten wir in den sauren Apfel beißen und das Parkhaus sanieren.“ Annika Stuve von der FDP schloss sich dieser Meinung an. „Wir haben schon an der Reeperbahn viele Parkplätze verloren, das muss aufhören.“

Gegenwind kam von der anderen Seite des Ratssaales. „Wir haben jetzt endlich Klarheit über den Zustand des Parkhauses“, sagte etwa Umut Ünlü (SPD). „Es müssen nicht zu allererst die Ersatzparkplätze geklärt werden, sondern es ist sinnvoller, dies Thema Zug um Zug abzuarbeiten. Sonst geht zu viel Zeit verloren.“ Ähnlich die Einschätzung der Grünen. „Wir haben ein Gutachten, das ist ein Faktum. Dem Bürger gegenüber ist es ehrlicher, die Außerbetriebnahme anzugehen, als das Risiko einer Verkehrsunsicherheit des Gebäudes einzugehen“, sagte Rasmus Grobe.

Grundstück könnte nach Abriss verkauft werden

Er könne darüber hinaus den Zukunfts-Vorschlägen der Verwaltung einiges abgewinnen. Wie berichtet könne die Fläche, auf der jetzt noch das Parkhaus steht, beim Neubau der Südbrücke als Baueinrichtungsfläche dienen und anschließend zumindest ein Teil des Grundstücks für eine sichere Radler-Verbindung aus Richtung Hönisch verwendet werden. Anschließend solle über das Restgrundstück befunden werden. Die Verwaltung empfiehlt eine mehrgeschossige Bauweise. Auf eine Nutzung legt sie sich nicht fest. Und es gebe noch eine nächste Möglichkeit, wie Stadtkämmerer Andreas Schreiber sagte: „Das Grundstück könnte verkauft werden und zum Finanzieren der Südbrücken-Baukosten beitragen.“

Tatsächlich ist die kommende Nutzung unklar. Erste Fingerzeige traten dennoch zutage. Grobe in Richtung CDU etwa: „Da werden wir wahrscheinlich nicht gleicher Meinung sein.“ Klartext: An dieser Stelle entsteht kein neues Parkhaus. Und sogar zu einer Vorentscheidung rang sich der Ausschuss durch. Anders als noch am Vortag mit seiner Vertagung flogen diesmal die Hände in die Höhe. Vier Stimmen von CDU und FDP standen fünf Stimmen von SPD und Grünen entgegen. Der Abriss der Parkhauses also beschlossene Sache – ohne Parkraum-Lösung. Das letzte Wort hat allerdings der Stadtrat.

Angesichts dieser Konstellation zeichnet sich ein klarer werdendes Bild für das Glaubensthema Auto und Innenstadt ab. Das Auto wird verbannt. Denn freie Flächen für des Deutschen liebstes Blech zeichnen sich in der Süderstadt überhaupt nicht ab, schon gar nicht in dreistelliger Dimension. Aber es fällt, so hat es den Anschein, nicht nur das Parkhaus weg, es fällt über kurz oder lang der provisorische Parkplatz am Allerufer weg, und womöglich fällt über eher lang sogar die Parkpalette weg. Und ob der künftige Parkkeller der Stadtkante davon einiges auffangen kann, oder mit den Parkplätzen für Rewe-Kunden schon voll ausgelastet ist, ist auch noch die Frage.

Nicht unwahrscheinlich deshalb, dass dieser Tage sehr weitreichende Entscheidungen in Sachen Fahrzeugverkehr in der Verdener Innenstadt fallen. Dazu gehört auf der Westseite das Aus für viele Parkplätze und auf der Ost-Seite das Durchfahrt-Verbot. Und eine Tendenz ist ebenfalls erkennbar: Es kommt beides.