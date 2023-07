Süß: Storch-Junge über erste Flugversuche – „so hoch ist er noch nie geflogen“

Ein Altstorch kommt zum Füttern und begrüßt klappernd den Nachwuchs. © wennhold

Verden-Eitze – Diesmal sieht es sehr gut aus. Drei Jungstörche im viel beachteten Horst an der Walsroder Straße in Eitze werden flügge. Alle drei scheinen gut genährt zu sein, einer von ihnen will offensichtlich der Erste sein, der über die Allerwiesen schwebt. Unermüdlich macht er Flugversuche. „So hoch ist er noch nie geflogen“, staunt Anneliese Becker, die das Spektakel direkt gegenüber ihres Fensters mit Begeisterung verfolgt.

Noch landet der Jungstorch stets wieder im Horst, beobachtet von seinen Geschwistern, die wohl noch nicht so weit sind, aber genauso schnell reagieren, wenn der Altstorch mit Futter im Anflug ist.

„Morgens, wenn ich aufstehe, geht mein erster Blick zu den Störchen“, sagt Anneliese Becker, die das Drama aus dem vergangenen Jahr noch nicht vergessen hat. Damals war sich Wildstorchbetreuer Joachim Winter nicht sicher, ob das Storchenpaar, das den Nestbau ziemlich unerfahren angegangen war, überhaupt brüten würde. Als das Junge dann geschlüpft war, gab er zu bedenken: „So dicht an einer stark befahrenen Straße, das kann gefährlich werden.“ Bei Sturm könnte der Horst heruntergeweht werden, und letztendlich kann es durch herunterfallende Äste im darunter fließenden Verkehr zu Komplikationen kommen.“

Kam es aber nicht. Das Junge wuchs heran, war flügge und verendete. Eines Tages lag es tot im Nest. Die Ursache ist unbekannt. Mit Spannung richteten sich dann im nächsten Frühjahr die Blicke immer wieder nach oben, um es bloß nicht zu verpassen, sollte das Storchenpaar wiederkommen. Fans hatten die beiden inzwischen viele, waren beliebtes Fotomotiv und sind es bis heute. Gerade in diesen Tagen ist das Spektakel im Horst an der Walsroder Straße groß. Die Jungtiere haben bereits eine stattliche Größe, klappern auch schon mal oder machen, wenn die Eltern kommen, Geräusche, die ein wenig an Katzengeschrei erinnern. Futter hat es offensichtlich genug für sie gegeben, alle sind propper. In Dürrezeiten kann es schon mal sein, dass ein Junges aus dem Nest geschubst wird, weil es nicht für alle genügend Futter gibt. Das trifft dann die Schwächsten. Derzeit sind die Bedingungen gut. Viel Regen beschert den imposanten Vögeln ausreichend Nahrung wie Schnecken, Frösche, Regenwürmer oder Mäuse.

Spätestens Ende August fliegen die Störche wieder Richtung Süden, bis dahin muss der Nachwuchs noch fleißig in den Allerwiesen üben. Wie weit sie sind, werden Anneliese und Wilhelm Becker täglich beobachten und den Fensterausblick auch dann nicht ignorieren, wenn die Störche weg sind. „Wir bekommen immer etwas zu sehen. Schön ist es auch, die Pferde auf der Weide zu beobachten.“ Aber noch mehr bietet die Natur von der Aller über die Wiesen bis nach Ahnebergen. Vom Greifvogel wie dem Rotmilan bis zur Ente fühlt sich die Natur an dieser Stelle unbeobachtet. Ach ja, einer neuen Wassersportart gucken die Beckers auch schon mal interessiert zu: dem Stand-Up-Paddling (Stehpaddeln). Becker: „Der Wassersportverein ist ja nicht weit und Paddler sieht man hier viele, aber das Stehpaddeln ist neu auf der Aller.“

Von Erika Wennhold

Erste Flugversuche der Jungstörche über dem Horst. © -