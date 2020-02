Verein Jazz- und Bluestage freut sich mit der NDR Bigband

Erst Verden, dann den Grammy

+ © Haubrock-Kriedel Die NDR Bigband eröffnete die Verdener Jazz und Bluestage 2019. © Haubrock-Kriedel

Verden – Im September letzten Jahres eröffnete die NDR Bigband mit dem brasilianisch-italienischen Duo Alon & Joca die Verdener Jazz- und Bluestage. Das Publikum in der Stadthalle war begeistert. Am 27. Januar erhielt die Band nun als Begleitung des US-Jazztrompeters Randy Brecker in Los Angeles in der Kategorie „Bestes improvisiertes Jazz-Solo“ einen Grammy für „Sozinho“ aus dem Album „Rocks“. Der Verein Verdener Jazz und Bluestage sieht sich dadurch darin bestätigt, bei der Auswahl der Musiker ruhig einmal Ungewöhnliches zu wagen.