Domherrenhaus bietet Programm speziell für Menschen mit Demenz

Erspürte Erinnerung

+ © Niemann Angehörige vom Gesprächskreis Demenz des DRK Ottersberg nutzten das neue Angebot des Domherrenhauses und lauschten den Worten Julia Nehus' (r.). © Niemann

Verden - Etliche Museen haben es bereits vorgemacht. Mit den Dienstagsgesprächen folgt die Museumspädagogik im Verdener Domherrenhaus diesem Beispiel und bietet ein spezielles Programm für Menschen mit Demenz und ihre Angehörige an. In dieser Woche gab es die zweite Veranstaltung der Reihe. Nach „Frühjahrsputz und dem Erinnern an das große Reinemachen“ ging es diesmal um „Salben und Heilen wie früher“.