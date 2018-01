Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Achim und Verden

Achim/Verden - Aufgrund von Bauarbeiten kann im Zeitraum vom 20. bis 28. Januar in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag der jeweils letzte Zug der RS 1 zwischen Achim und Verden nicht fahren.

Für die RS 1 um 1.11 Uhr ab Bremen-Hauptbahnhof (Zugnummer 83199) am 20., 21., 27. und 28. Januar wird ab Achim bis Verden ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet, teilte die NordWest-Bahn mit.

In Achim hält der Ersatzbus an der Bushaltestelle Bahnhof Nord (Ausgang Gaswerkstraße), in Baden an der Haltestelle Baden Bahnhof direkt an Gleis 1. In Etelsen stoppt der Bus an der Haltestelle Etelsen, Bremer Straße, circa 800 Meter vom Bahnhof entfernt, und in Langwedel an der Bushaltestelle Carl-Friedrich-Straße, circa 300 Meter vom Bahnhof entfernt. Der Halt in Verden ist am ZoB vor dem Bahnhof.

Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen generell nicht möglich.

Den Ersatzfahrplan finden Reisende in den Zügen der NordWest-Bahn sowie im Internet auf der Website unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen.

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)