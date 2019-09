Erntefest in Walle: Allein 700 Leute beim Auftakt

Verden-Walle – „Unser Dank gilt den vielen Bürgern aus dem Ort, die unser traditionelles Dorfgemeinschafts- und Erntefest wieder zu einem großen Erfolg werden ließen“, würdigte Henning Paul vom Ernteclub Walle das Engagement aus der Bevölkerung.

Nach seinen Schätzungen waren es allein beim Auftakt am Sonnabend wohl 700 Leute, die sich in verschiedenen Gruppen am Festzug beteiligten oder bei der Erntebraut standen, um hier die Übergabe der bunt geschmückten Erntekrone zu verfolgen.

Die Krone war von den Erntepaaren unter Mitwirkung von Mitgliedern des Erntclubs gebunden worden. Und oftmals sind es wie in Walle junge Leute, die wenig oder keinen Bezug zur Landwirtschaft haben, sich aber mit großem Engagement dieser Tradition widmen. Daher würdigte Finn Brettscheider als Waller Erntebräutigam auch seine Arbeit beim Binden, als ihm von der Erntebraut Theske Voige die „von den Waller Mädchen und Jungen“ gebundene Krone übergeben wurde. Er freute sich auch über das flüssige Korn.

Henning Paul und Jette Brettschneider assistierten dem Paar. Sie standen im vergangenen Jahr im Mittelpunkt. Lynn Aschmies und Johannes Deventhal übernehmen im kommenden Jahr diese Aufgabe und werden dann selbst im Mittelpunkt stehen. Bei dieser längeren Pause bestand für die zahlreichen Teilnehmer die Gelegenheit, sich die Festwagen einmal genauer anzuschauen. Denn ein langer und bunter sowie zum Schluss auch lauter Festumzug hatte sich formiert, die sich dazu am Katzenberg einfanden.

Mit bunt geschmückten Festwagen und fantasievoll kostümiert nahmen unter anderem der Reiterhof Walle, die Grundschule Walle sowie die örtliche Feuerwehr, der TSV und die Kyffhäuser-Kameradschaft am Umzug teil. Bei weiteren Gruppen hieß es „Die Nachbarschaft“, „Walle meets Afrika“ oder „Ein Bett im Kornfeld“, auch „Das große Insektensterben“ war ein Thema. Den Abschluss bildeten drei externe Jugendgruppen aus Posthausen, Grasdorf und Badenmoor, die auf ihren Partywagen lautstark feierten.

Am Festplatz angekommen, wurde es beim Gebet der Erntebraut noch einmal leise. Im Anschluss begann die große Fete zum Erntefest, bei der am Nachmittag die Jüngsten im Mittelpunkt standen. Stark frequentiert war die Kaffeetafel mit einem reichhaltigen Angebot an Kuchen, aber auch Lose für die Tombola wurden am Nachmittag reichlich abgesetzt. Umlagert war auch die Golfdartscheibe des Golfclubs.

Die ausgelassene Stimmung setzte sich beim Ernteball fort. Der Frühstücksbrunch am Sonntag war ebenfalls gut besucht: „Und dabei hatten wir einfach Glück mit dem Wetter“, so Henning Paul. rö

Fotos auf

www.kreiszeitung.de