Erneute Brandstiftung in Verden: Auto abgebrannt

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 3:30 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen brannte ein dort abgestellter VW-Transporter in voller Ausdehnung.

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag brannten in Verden an zwei Stellen Autos. Dabei wurde ein Schaden von über 50.000 Euro verursacht.

Nach Angaben der Polizei Verden war zunächst ein Hinterreifen eines PKW in Brand geraten, welcher durch einen aufmerksamen vorbeifahrenden PKW-Fahrer rechtzeitig gelöscht werden konnte.

Kurz darauf stand ein VW Bus T6 in der Wilhelmstraße bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Zwei Trupps der Feuerwehr Verden unter Atemschutz konnten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle bringen, ein komplettes ausbrennen des Fahrzeuges aber nicht verhindern. Durch das Feuer wurden weitere Fahrzeuge in der unmittelbaren Nähe beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei Verden dauern an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04231-8060 in Verbindung zu setzen.

Erst nach rund einer Stunde konnten die 15 ehrenamtlichen Brandschützer, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, ihren Einsatz beenden.

Bereits vor ein paar Tagen brannte es in Verden an drei Stellen: In allen Fällen brannte Sperrmüll oder Altpapier, bei einem Einsatz wurde das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert, teilt die Feuerwehr mit. Die Polizei sucht Zeugen.