Ermittlung stößt an ihre Grenzen

Prozess um Messerstecherei am Bahnhof

verden - Seit fünf Monaten versucht die 3. Große Strafkammer des Landgerichts aufzuklären, was am 23. November 2017 am Verdener Bahnhof geschehen ist und ob sich die drei Angeklagten strafbar gemacht haben. „Aber wir werden vor Grenzen gestellt“, sagte Erste Staatsanwältin Dr. Annette Marquardt gestern in ihrem Plädoyer. „Weil Zeugen uns exzessiv belügen“, so die Juristin. Was ein zunehmendes Problem sei.