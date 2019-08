Verden – Das Interesse an der alten Heimat ist nach wie vor groß. Circa 160 Besucher aus allen Bereichen des Landkreises konnte Organisatorin Christa Hilpert-Kuch im Niedersachsenhof zum Bessarabien-Tag begrüßen. Die Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Umsiedlung, Flucht, Integration mit Heimatfindung“. Aus diesem Grunde war auch die Wanderausstellung „Flucht – Vertreibung und Eingliederung“ des Dokumentationszentrums Verden (Doz 20) zu sehen.

Nach der musikalischen Einstimmung durch das Duo Tanja und Romeo Luchian aus Moldawien begrüßte Christa Hilpert-Kuch die Gäste. „Heute möchte ich mit ihnen gemeinsam unsere bessarabiendeutsche Erinnerungskultur erneuern und beleben“, sagte sie. Auch wenn die Reihen der Erlebnisgeneration 79 Jahre nach der Umsiedlung zunehmend ausgedünnt seien, sei das Interesse an Bessarabien auch für die nachwachsende Generation von einem besonderen Stellenwert. „Wir wollen und sollen Bessarabien nicht vergessen. Unsere Ahnen liegen weit von uns begraben und dort haben auch wir unsere Wurzeln“, betonte Hilpert-Kuch. Die Bilder der Wanderausstellung würden Erinnerungen aus dem Jahre 2015 und 2016 hervorrufen, als hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak in Europa Schutz suchten und ebenfalls an das Ende des Zweiten Weltkrieges mit all seinen Vertriebenen nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ erinnern. Christa Hilpert-Kuch kennt Flucht und Vertreibung aus den Schilderungen ihrer Mutter. Die Familie habe sich vor der herandonnernden russischen Artillerie mit Pferd und Wagen am 22. Januar 1945 von Abrau Kreis Tuchel in Richtung Westen auf einen langen Weg voller Entbehrungen begeben und sei erst am 3. März in Verden-Scharnhorst, auf dem Hof Tanke, angekommen. Doch nicht alle hatten so viel Glück, viele sind unterwegs auf schrecklichste Art und Weise zu Tode gekommen. Ganze Familien sind mit Pferd und Wagen im Eis eingebrochen und untergegangen. „Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, am 8. Mai 1945, waren mehr als 90 000 Bessarabiendeutsche in Deutschland verstreut angekommen. Insgesamt sind zwei Millionen Menschen bei der Flucht umgekommen“, erinnerte Hilpert-Kuch.

Ohne Wurzeln keine Heimat

Die Grüße des Landkreises überbrachte die stellvertretende Landrätin Karin Labinsky-Meyer. Auch sie betonte, wie wichtig es sei, dass nichts vergessen werde. „Ohne Wurzeln hat man keine Heimat und findet auch keine neue Heimat“, betonte sie. Labinsky-Meyer dankte den Bessarabern für die große Aufbauleistung, die sie nach 1945 im Landkreis Verden erbracht haben.

Anschließend sagten Hans-Jürgen Lange und Harm Schmidt vom Doz 20 einige Worte zur Wanderausstellung. Die sei mit ihren elf Tafeln auf die Region bezogen und könne natürlich keine umfassende Darstellung bieten. Sie solle Besucher anregen, sich zu unterhalten und zu erzählen, was sie erlebt haben, so Lange. „Flucht und Vertreibung haben nicht nach 1945 geendet, Flucht und Vertreibung werden uns noch über Generationen verfolgen“, betonte er.

Das Doz 20 bemühe sich, das Thema auch an die jüngere Generation heranzutragen, sagte Harm Schmidt. So sei die Ausstellung bereits durch verschiedene Schulen des Landkreises gewandert. Für viele Schüler sei dies der Anlass gewesen, auf die Großeltern zuzugehen und nach ihrer Geschichte zu fragen. „Das ist Geschichte hautnah“, erklärte Schmidt.

Anschließend sahen die Gäste die beeindruckende Filmdokumentation „Die Geschichte der Bessarabiendeutschen“ von Prof. Dr. Erwin Ziebart.

Danach kamen die Zeitzeugen Hilde Leder, Robert Weiß und Arnold Ruff zu Wort und erzählten ihre ganz persönliche Geschichte des Ankommens in Niedersachsen nach der Flucht aus dem Osten. ahk