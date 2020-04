Erinnerung an KZ-Opfer

Blumen legten Vertreter verschiedener Initiativen in aller Stille an den Stolpersteinen nieder. Foto: friedensinitiative

Verden – Größere Versammlungen, Aktionen oder Demonstrationen sind derzeit nicht möglich. Dennoch wollten Vertreter verschiedener Verdener Initiativen die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen Belsen vor 75 Jahren sowie die Befreiung Verdens durch die britischen Truppen in Erinnerung rufen.

Ohne großes Aufhebens legten Vertreterinnen und Vertreter im Namen von Omas gegen Rechts, Friedensinitiative Verden und umzu, Christen, Gewerkschaftern, der Initiative Wabe und von Fridays For Future an verschiedenen Stellen in Verdens Innenstadt Blumen nieder und gedachten der Opfer von Krieg und Verfolgung. Als besondere Geste des Respekts vor den Opfern knieten einzelne nieder und putzten die Stolpersteine. Mit den Steinen wird namentlich an die verfolgten und ermordeten Verdener Juden erinnert. Mit entsprechendem Abstand traf sich zudem eine kleine Abordnung vor dem Rathaus, um am Gedenkstein ebenfalls Blumen niederzulegen.

„Es war eine gute Aktion“, so die Rückmeldung eines Vertreters im Anschluss. mw